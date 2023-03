GA Telesis und Tokyo Century Corporation kündigen die Einführung von HALO AirFinance an, einer Plattform für Direktkredite in der Luftfahrt

FORT LAUDERDALE, Florida und TOKIO, 6. März 2023 /PRNewswire/ -- GA Telesis, LLC („GAT") und Tokyo Century Corporation („TC") geben die Einführung ihrer neuen Joint Venture-Darlehensplattform HALO AirFinance AirFinance („HALO") bekannt. HALO wird als exklusiver Kreditvergabekanal für GAT und TC dienen, mit Schwerpunkt auf besicherten Direktkrediten für Fluggesellschaften, Leasinggeber und Investoren, die das gesamte Spektrum an Sicherheiten von neuen bis zu älteren Flugzeugen abdecken. HALO wird durch die Kombination der jeweiligen Strukturierungs- und Finanzierungsexpertise sowie der Vermögenswert- und technischen Fähigkeiten von GAT und TC einzigartig positioniert sein. HALO wird einen Bedarf in einem unterversorgten Markt decken, dem es an einem globalen, unabhängigen und versierten Darlehensgeber fehlt.

HALO startet seinen ersten Fonds HALO One in Partnerschaft mit InterVest Capital Partners (vormals bekannt als Wafra Capital Partners), einem erfahrenen Investor sowohl im Luftfahrt- als auch im Spezialfinanzsektor. „GA Telesis ist seit über zehn Jahren unser langjähriger Partner für Investitionen in die Luftfahrt, und die HALO-Kreditstrategie ist eine natürliche und sinnvolle Weiterentwicklung unserer gemeinsamen Fähigkeiten," so Michael Gontar, Geschäftsführer von InterVest Capital Partners.

HALO One wird von einer innovativen revolvierenden Kreditgewährung unter der Leitung von Citigroup als „Structuring Agent" und „Co-lead Arranger" und Fifth Third Bank, National Association, als „Co-lead Arranger" profitieren.

„Es besteht eine große Chance, den Bedarf an einer intelligenteren, auf Vermögenswerte ausgerichteten Kreditvergabe in der Luftfahrtindustrie zu decken," kommentierte Abdol Moabery, Geschäftsführer von GA Telesis. Moabery merkte weiter an: „HALO ist als Kreditvergabeplattform unübertroffen, denn sie verfügt über eine große Zahl von Krediten, einen direkten Zugang zu Marktwerten und umfassende interne technische Fähigkeiten."

