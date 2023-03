GA Telesis et Tokyo Century Corporation annoncent le lancement de HALO AirFinance, une plateforme de prêt direct pour l'aviation

FORT LAUDERDALE, Floride, et TOKYO, 6 mars 2023 /PRNewswire/ -- GA Telesis, LLC (« GAT ») et Tokyo Century Corporation (« TC ») annoncent le lancement de leur nouvelle plateforme de prêt, HALO AirFinance (« HALO ») , un projet réalisé en commun. HALO servira de canal exclusif de montage financier pour GAT et TC qui mettra l'accent sur les prêts directs sécurisés aux compagnies aériennes, aux bailleurs et aux investisseurs, et couvrira toute une gamme de garanties allant des avions neufs aux avions en milieu de vie. HALO bénéficiera d'une position unique dans le secteur du financement de l'aviation grâce à la combinaison de l'expertise respective en matière de structuration et de financement et des capacités en matière d'actifs et de techniques de GAT et de TC . HALO comblera un besoin sur un marché mal desservi qui ne dispose pas de prêteur global, indépendant, avisé et adossé à des actifs.

HALO lance son premier fonds, HALO One, en partenariat avec InterVest Capital Partners (f/k/a Wafra Capital Partners), un investisseur chevronné dans les secteurs de l'aviation et de la finance spécialisée. « GA Telesis est notre partenaire d'investissement dans le secteur de l'aviation depuis plus de dix ans, et la stratégie de prêt HALO est une évolution naturelle et opportune de nos capacités collectives », a commenté Michael Gontar, PDG de InterVest Capital Partners .

HALO One bénéficiera d'une facilité de crédit renouvelable innovante menée par Citigroup en tant qu'agent structurant et co-arrangeur principal et Fifth Third Bank , National Association, en tant que co-arrangeur principal.

« Il existe une opportunité substantielle de répondre au besoin de prêts plus intelligents et axés sur les actifs dans le secteur de l'aviation », a ajouté Abdol Moabery, PDG de GA Telesis . M. Moabery a également souligné : « HALO est une plateforme de prêt inégalée grâce à son empreinte étendue en matière de montage, son accès direct aux valeurs du marché et ses capacités techniques internes complètes. »

