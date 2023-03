GA Telesis i Tokyo Century Corporation ogłaszają uruchomienie HALO AirFinance, platformę kredytów bezpośrednich dla branży lotniczej

FORT LAUDERDALE (Floryda) i TOKIO, 6 marca 2023 r. /PRNewswire/ -- GA Telesis, LLC („GAT") i Tokyo Century Corporation („TC") ogłosiły dzisiaj uruchomienie nowej platformy kredytowej stanowiącej wspólne przedsięwzięcie spółek, HALO AirFinance („HALO"). HALO będzie służyć jako wyłączne źródło kredytowania dla GAT i TC i będzie koncentrować się na zabezpieczonych kredytach bezpośrednich dla linii lotniczych, dzierżawiących i inwestorów, obejmując zabezpieczenia spłaty szerokiego zakresu samolotów - od nowych do znajdujących się w połowie cyklu eksploatacji. HALO będzie zajmować wyjątkową pozycję w sektorze finansowania lotnictwa jako połączenie doświadczenia w dziedzinie restrukturyzacji i finansowania oraz możliwości technicznych i w zakresie aktywów GAT i TC. HALO uzupełni lukę na rynku, na którym brakuje globalnego, niezależnego i sprawnie działającego kredytodawcy, który dysponuje zabezpieczeniem w aktywach.

HALO uruchamia pierwszy fundusz HALO One we współpracy z InterVest Capital Partners (poprzednia nazwa: Wafra Capital Partners), doświadczonym inwestorem w sektorach lotniczym i specjalistycznym finansowym. „GA Telesis jest naszym wieloletnim partnerem w inwestycjach w sektor lotniczy, który współpracuje z nami od ponad dekady, a strategia udzielania kredytów HALO stanowi naturalny efekt rozwoju naszych wspólnych możliwości, który nastąpił w samą porę" - Michael Gontar, dyrektor generalny InterVest Capital Partners.

HALO One będzie korzystać z innowacyjnych kredytów odnawialnych prowadzonych przez Citigroup, która będzie pełnić funkcję agenta restrukturyzacyjnego i współorganizatora, a Fifth Third Bank, National Association będzie współorganizatorem.

„Pojawia się znacząca możliwość sprostania zapotrzebowaniu na sprawniejsze udzielanie kredytów popartych aktywami w branży lotniczej" - skomentował Abdol Moabery, dyrektor generalny GA Telesis. Moabery dodał: „HALO jest niezrównaną platformą kredytową, jeśli wziąć pod uwagę zakres źródeł kredytowania, bezpośredni dostęp do wartości rynkowych i kompleksowe wewnętrzne możliwości techniczne".

