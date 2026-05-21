Unidos por el fútbol, impulsados por una visión compartida de excelencia: GAC anuncia una alianza estratégica con el Toluca FC

TOLUCA, México y GUANGZHOU, China, 21 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- El 19 de mayo de 2026, en medio de la creciente expectación por la Copa Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, GAC anunció oficialmente una alianza estratégica de dos años con el Deportivo Toluca Fútbol Club, un club legendario del fútbol mexicano. GAC se convirtió en el socio oficial del Toluca FC. Esta alianza representa un paso clave en la estrategia global de marketing deportivo de GAC en América, de cara a la Copa Mundial de 2026, fortaleciendo aún más la presencia de la marca en los mercados locales y su alcance global en los principales mercados del continente americano.

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El Toluca FC es un club emblemático con una rica historia y gran competitividad en el fútbol mexicano. Desde su fundación en 1917, los valores de excelencia, disciplina, resiliencia y mentalidad ganadora del club se alinean con la filosofía de marca de GAC: calidad ante todo, innovación constante y búsqueda del máximo rendimiento. Como reconocida marca de automoción china en el mercado mexicano, GAC se une al Toluca FC en una poderosa colaboración entre un líder de la industria automotriz y un equipo campeón de fútbol, abriendo un nuevo capítulo de alianza intersectorial impulsada por aspiraciones compartidas.

Mediante esta colaboración, ambas partes desarrollarán conjuntamente iniciativas de visibilidad de marca, experiencias exclusivas para aficionados y eventos especiales. Al interactuar con los grupos de usuarios locales de una manera más cercana y auténtica, forjarán vínculos profundos con millones de aficionados al fútbol. Aprovechando el fútbol como plataforma cultural muy querida en México, GAC logrará una cobertura total de su marca, fortalecerá aún más su imagen de marca premium, fiable e innovadora en México y completará la crucial transición de "entrada al mercado" a "localización de la marca".

La alianza con el Toluca FC representa otro hito importante tras las colaboraciones deportivas de GAC en mercados clave de Latinoamérica, como Brasil, Colombia, Bolivia y Uruguay. GAC ha construido una matriz de marketing deportivo que abarca Latinoamérica y conecta al mundo, pasando del patrocinio puntual a un ecosistema deportivo global coordinado. Al expandir continuamente su presencia de marca y mejorar su matriz de marketing deportivo en Latinoamérica, GAC profundiza los vínculos emocionales con los consumidores locales y eleva constantemente su influencia global.

Si desea más información acerca de GAC visite: https://www.gacgroup.com/en o síganos en los medios sociales.

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