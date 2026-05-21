Disatukan oleh Bola Sepak, Dipacu Visi Kecemerlangan Bersama: GAC Umum Kerjasama Strategik dengan Toluca FC

TOLUCA, Mexico dan GUANGZHOU, China, 21 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Pada 19 Mei 2026, di tengah-tengah keterujaan yang semakin memuncak menjelang Piala Dunia 2026 di Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico, GAC mengumumkan secara rasmi kerjasama strategik selama dua tahun dengan Deportivo Toluca Fútbol Club, sebuah kelab legenda dalam sukan bola sepak Mexico. GAC menjadi rakan rasmi Toluca FC. Kerjasama ini menandakan langkah penting dalam strategi pemasaran sukan global GAC di seluruh benua Amerika menjelang Piala Dunia 2026, sekali gus memperkukuh lagi kehadiran pasaran tempatan dan jejak global jenama itu dalam pasaran teras di benua Amerika.

Toluca FC ialah sebuah kelab ikonik dengan sejarah panjang dan kekuatan daya saing dalam sukan bola sepak Mexico. Sejak penubuhannya pada tahun 1917, nilai kecemerlangan, disiplin, daya tahan dan penetapan minda kemenangan yang dipegang kelab itu benar-benar sejajar dengan falsafah jenama GAC yang mengutamakan kualiti, dipacu inovasi dan mengejar prestasi tinggi. Sebagai jenama automotif Cina yang terkenal di pasaran Mexico, GAC berganding bahu dengan Toluca FC menerusi kerjasama hebat antara peneraju dalam industri automotif dan pasukan juara dalam sukan bola sepak, sekali gus membuka lembaran baharu bagi kerjasama rentas industri yang dipacu aspirasi bersama.

Menerusi kerjasama ini, kedua-dua pihak akan bersama-sama membangunkan inisiatif pendedahan jenama, pengalaman peminat yang eksklusif dan acara khas. Dengan mendekati kumpulan pengguna tempatan secara lebih mesra dan autentik, mereka akan menjalin hubungan mendalam dengan jutaan peminat bola sepak. Dengan memanfaatkan bola sepak sebagai platform budaya yang amat diminati di seluruh Mexico, GAC akan mencapai jangkauan jenama dengan liputan menyeluruh, seterusnya memperkukuh imej jenamanya yang premium, boleh dipercayai dan inovatif di Mexico, selain melengkapkan peralihan penting daripada "kemasukan pasaran" kepada "penyetempatan jenama".

Kerjasama dengan Toluca FC ini merupakan satu lagi pencapaian penting susulan kolaborasi sukan GAC di pasaran Amerika Latin yang utama termasuk Brazil, Colombia, Bolivia dan Uruguay. GAC kini telah membina matriks pemasaran sukan yang meliputi Amerika Latin dan menghubungkan dunia, beralih daripada penajaan bersifat titik tunggal kepada ekosistem sukan global terkoordinasi. Dengan terus memperluas jejak jenama dan memperkukuh matriks pemasaran sukan Amerika Latin, GAC memperdalam hubungan emosi dengan pengguna tempatan serta meningkatkan pengaruh jenama globalnya secara berterusan.

SOURCE GAC