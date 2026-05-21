รวมพลังด้วยฟุตบอล ขับเคลื่อนด้วยวิสัยทัศน์สู่ความเป็นเลิศที่มีร่วมกัน: GAC ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับสโมสร Toluca FC
News provided byGAC
21 May, 2026, 21:46 CST
โตลูก้า, เม็กซิโก และกว่างโจว, ประเทศจีน, 21 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 ท่ามกลางความตื่นเต้นที่ทวีขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก World Cup 2026 ซึ่งจะจัดขึ้นในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก GAC ได้ประกาศอย่างเป็นทางการถึงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์เป็นระยะเวลา 2 ปีกับ Deportivo Toluca Fútbol Club สโมสรระดับตำนานของวงการฟุตบอลเม็กซิโก โดย GAC จะเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการของสโมสร Toluca FC ความร่วมมือนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในกลยุทธ์การตลาดด้านกีฬาระดับโลกของ GAC ในภูมิภาคอเมริกา ก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 ซึ่งจะช่วยเสริมการรับรู้และความแข็งแกร่งของแบรนด์ในตลาดท้องถิ่น และขยายอิทธิพลระดับโลกในตลาดหลักของภูมิภาคอเมริกา
ทั้งนี้ Toluca FC เป็นสโมสรที่มีชื่อเสียง มีประวัติศาสตร์ยาวนานและความแข็งแกร่งด้านการแข่งขันในวงการฟุตบอลเม็กซิโก นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2460 ค่านิยมของสโมสรที่เน้นความเป็นเลิศ วินัย ความอดทนเข้มแข็ง และจิตวิญญาณที่มุ่งสู่ชัยชนะและความสำเร็จ สอดคล้องอย่างใกล้ชิดกับปรัชญาแบรนด์ของ GAC ที่เน้นคุณภาพเป็นอันดับแรก มีนวัตกรรมเป็นแรงขับเคลื่อน และการแสวงหาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ในฐานะแบรนด์รถยนต์ของจีนที่ได้รับการยอมรับในตลาดเม็กซิโก GAC จับมือกับสโมสร Toluca FC เพื่อสร้างความร่วมมืออันทรงพลังระหว่างผู้นำในอุตสาหกรรมยานยนต์กับทีมระดับแชมป์ในวงการฟุตบอล และเปิดบทใหม่แห่งความร่วมมือข้ามอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยความปรารถนาและมุ่งมั่นที่มีร่วมกัน
ผ่านความร่วมมือดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันสร้างสรรค์โครงการเพื่อเพิ่มการรับรู้แบรนด์ กิจกรรมสำหรับแฟนคลับสุดเอ็กซ์คลูซีฟ และงานอีเวนต์พิเศษต่าง ๆ ทั้งนี้ การสร้างการมีส่วนร่วมและความผูกพันกับกลุ่มผู้ใช้ในท้องถิ่นในรูปแบบที่เข้าถึงง่ายและเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น จะช่วยสร้างสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับแฟนฟุตบอลหลายล้านคน ด้วยการใช้ประโยชน์จากกีฬาฟุตบอลในฐานะเวทีทางวัฒนธรรมที่ชาวเม็กซิโกให้ความนิยมและชื่นชอบอย่างกว้างขวาง GAC จะสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุม เสริมสร้างภาพลักษณ์ระดับพรีเมียม ความน่าเชื่อถือ และเปี่ยมด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยของแบรนด์ในเม็กซิโก พร้อมทำให้การเข้าสู่ขั้นตอนสำคัญของการเปลี่ยนผ่านจาก "การเข้าทำธุรกิจในตลาด" สู่ "การปรับแบรนด์ให้เข้ากับตลาดท้องถิ่น" เสร็จสมบูรณ์
ความร่วมมือกับสโมสร Toluca FC ถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญหลังจากที่แบรนด์สร้างความร่วมมือด้านกีฬาในตลาดสำคัญของลาตินอเมริกา เช่น บราซิล โคลอมเบีย โบลิเวีย และอุรุกวัย โดยปัจจุบัน GAC ได้สร้างโครงข่ายการตลาดด้านกีฬาที่ครอบคลุมทั่วลาตินอเมริกาและเชื่อมต่อกับทั้งโลก จากเดิมที่เคยเป็นการสนับสนุนแบบจุดเดียว ให้ขยายสู่ระบบนิเวศด้านกีฬาระดับโลกที่ประสานอย่างเป็นระบบ ด้วยการเสริมรากฐานเพื่อขยายการรับรู้แบรนด์และยกระดับโครงข่ายการตลาดด้านกีฬาในลาตินอเมริกาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ GAC สามารถเสริมสร้างความผูกพันกับผู้บริโภคในท้องถิ่น พร้อมยกระดับอิทธิพลของแบรนด์ในระดับโลกได้อย่างสม่ำเสมอและมั่นคง
SOURCE GAC
