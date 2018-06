Spoločnosť GCL New Energy uzatvára dlhodobú zmluvu o nákupe energie na solárny projekt v štáte Colorado s výkonom 110 MW

Projekt s kapacitou 110 MW sa rozkladá na ploche 2,5 kilometrov štvorcových a nachádza sa približne 56 kilometrov východne od Denveru, Colorado na rovinatom území s dobrým slnečným žiarením. Celková výťažnosť projektu Pioneer je zhruba 215 miliónov kWh a plánuje sa aj jej pripojenie na sieť v roku 2020. Zmluva bola podpísaná na ohraničené obdobie 10 rokov s 3 možnými 5-ročnými predĺženiami na dobu až 25 rokov životnosti elektrárne. Projekt nevyžaduje žiadnu peňažnú zábezpeku a jeho prepojenie na sieť predpokladá vynaloženie veľmi nízkych nákladovv.

Účasťou na výstavbe elektrárne Pioneer získa spoločnosť GCL New Energy cenné skúsenosti z výstavby na zelenej lúke v USA a môže tiež vytvoriť vývojový model do budúcnosti. Proces spočíva v získaní predkupného práva na pozemok, vypracovaní štúdie uskutočniteľnosti po pripojení sieť, vyjednávaní a podpisovaní dohody o pripojení na sieť, získaní stavebných povolení a vyjednaní a podpísaní dlhodobej zmluvy o nákupe energie.

Spoločnosť GCL New Energy dokázala poraziť aj známe etablované americké spoločnosti tým, že znížila náklady a prispôsobila svoju stratégiu vyjednávania podmienok dlhodobej zmluvy o nákupe energie rýchlo sa meniacim okolnostiam.

GCL New Energy zmenila stratégiu rozvoja a okrem čínskeho trhu sa začala zameriavať aj na zámorské krajiny a zvyšovať kapacitu pri výstavbe solárnych elektrární v zahraničí. GCL New Energy má tri regionálne centrály v Severnej Amerike, Japonsku a v Afrike. V roku 2017 spustila na kľúčových zahraničných trhoch tzv. Zámorskú predštartovú iniciatívu.

GCL New Energy sa tiež zameriava na svoj globálny cieľ vybudovať solárne elektrárne s kapacitou najmenej 3 GW do roku 2020 a aktívne vyhľadávať strategických partnerov. Spolu so svojimi domácimi aj zahraničnými partnermi ako je Power China, CEEC, CGGC a Shanghai Electric preskúmava zahraničné trhy a buduje úzke obchodné vzťahy s celosvetovo uznávanými firmami ako sú Mitsui, Marubeni, Softbank, ACWA, Masdar, KEPCO a Macquarie.

O spoločnosti GCL New Energy, Inc.

GCL New Energy, Inc. je 100% IPP dcérskou spoločnosťou medzinárodnej spoločnosti pre obnoviteľnú energiu GCL New Energy Holdings Ltd (0451.HK) so sídlom v San Ramon, Kalifornia. Spoločnosť sa zameriava na vývoj, vlastníctvo a prevádzku veľkoobjemových solárnych projektov a má už na konte elektrárne v Spojených štátoch, Portoriku, Latinskej Amerike a v mnohých ďalších krajinách.

