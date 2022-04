GIGABYTE remporte le Red Dot Design Award pour ses cartes mères et ordinateurs portables pour la troisième année consécutive

Conçues pour les professionnels de la créativité, les cartes mères de la série Z690 AERO se sont démarquées par leur esthétique et leurs fonctions axées sur les créateurs. Le VisionLINK exclusif a été conçu spécifiquement pour les créateurs et propose une connexion polyvalente via un seul câble USB Type-C, comme par exemple la connexion d'un écran tactile avec son stylet. En associant l'alimentation électrique et la transmission de données en un seul appareil, le VisionLINK se libère des câbles et offre aux créateurs un espace de travail propre et organisé.