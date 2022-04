Três anos consecutivos: GIGABYTE conquista Red Dot Design Award para Placas-Mãe e Notebooks

Projetadas para profissionais criativos, as placas-mãe da série Z690 AERO marcaram presença com sua estética elegante e recursos voltados para profissionais de criação. O exclusivo VisionLINK foi desenvolvido especificamente para os profissionais de criação, oferecendo uma conexão versátil com o monitor com caneta por meio de um único cabo USB tipo C. Ao combinar fonte de alimentação e transmissão de dados em um, o VisionLINK elimina a confusão de cabos, deixando um espaço de trabalho limpo e organizado para os profissionais de criação.