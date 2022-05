GIGABYTE sort son nouvel ordinateur portable Gaming phare, l'AORUS 17X aux performances incroyables

Les cœurs haute performance exigent un refroidissement supérieur. La dernière génération d'AORUS 17X adopte le système de refroidissement exclusif WINDFORCE Infinity. Il présente une paire de ventilateurs très efficaces, 6 caloducs et plusieurs ailettes de refroidissement capables d'éliminer efficacement la chaleur produite par le CPU et le GPU, en gardant l'ordinateur portable au frais tout en maintenant une performance maximale au fil des tâches à effectuer.

Contrairement aux écrans traditionnels à cadre fin, qui se limitent généralement aux côtés, le nouveau AORUS 17X, ainsi que l'AORUS 17, sont les premiers ordinateurs portables Gaming au monde à cadre ultra-fin sur les quatre côtés, grâce à une technologie de pliage. Grâce à cette innovation, la bordure inférieure de l'écran du AORUS 17X est rognée de 30 % ; le rapport écran-châssis global atteint ainsi 90 %. Le panneau plié permet également à l'AORUS 17X d'avoir un large écran de 17", sur un châssis de près de 15" de haut, ce qui accroît considérablement sa portabilité. Par ailleurs, l'AORUS 17X est conçu pour les jeux rapides : il offre une vitesse de rafraîchissement ultra-élevée pouvant atteindre 360 Hz, ce qui est six fois plus rapide que les ordinateurs portables traditionnels.

L'ordinateur portable Gaming AORUS 17X est une véritable bête : il modifie la donne en apportant une puissance et des visuels de jeu inégalés dans une forme plus compacte. Il est donc suffisamment puissant pour pouvoir jouer à des jeux particulièrement lourds, même en déplacement. Pour plus d'informations sur le AORUS 17X et d'autres ordinateurs portables Gaming de la gamme AORUS, consultez le site officiel d'AORUS : https://bit.ly/aorus17x

