Novo Notebook para Gaming AORUS 17X da GIGABYTE Oferece Máximo Desempenho

Diferentemente das telas convencionais com moldura fina, que geralmente são limitadas lateralmente, o novo AORUS 17X, bem como o AORUS 17, são os primeiros notebook para gaming do mundo com moldura superfina nos quatro lados com a tecnologia do tipo curvo. Graças à inovação, a borda inferior da tela do AORUS 17X se reduziu em 30%, fazendo com que a relação geral tela-a-corpo atinja 90%. O painel do tipo curvo também permite que o AORUS 17X conte com uma grande tela de 17" em um chassi de quase 15" de altura, aumentando muito sua portabilidade. O AORUS 17X também foi projetado para jogos velozes e oferece taxa de atualização ultra-alta de até 360 Hz, seis vezes mais rápida do que a dos notebooks convencionais.

O robusto notebook para gaming AORUS 17X muda o jogo, levando a potência e visuais incomparáveis a um formato mais compacto, o que o torna um notebook potente para jogos pesados em qualquer lugar. Para mais informações sobre o AORUS 17X e outros notebooks para gaming da série AORUS, acesse o site oficial da AORUS: https://bit.ly/aorus17x

