Global Data Center Facility Forum 2022: Huawei stawia na zrównoważone centra danych

Charles Yang, starszy wiceprezes Huawei i dyrektor generalny Huawei Data Center Facility Team, w swoim wystąpieniu inauguracyjnym podkreślił, że w miarę jak wkraczamy w erę inteligentną, a neutralność węglowa stała się wspólną misją globalną, dla centrów danych nastąpią zmiany w zakresie formy usług, dostaw energii oraz modeli eksploatacji i konserwacji. Zespół Huawei Data Centre Facility Team wprowadzi zmiany, optymalizując strukturę organizacyjną, nieprzerwanie inwestując w innowacje i budując zdrowy ekosystem biznesowy, który będzie napędzał zrównoważony rozwój branży.

Ekologiczne centra danych odgrywają kluczową rolę w osiągnięciu celów zerowej emisji netto. W dążeniu do osiągnięcia przyjaznych środowisku i niskoemisyjnych centrów danych firma Huawei jest przekonana, że jej obiekty muszą być przyjazne środowisku przez cały cykl życia. Oznacza to, że zastosowano tam ekologiczną konstrukcję o prefabrykowanej architekturze modułowej, przyjazne dla środowiska rozwiązanie chłodnicze obniżające PUE, oszczędne zasilanie o ultrawysokiej gęstości mocy oraz ekologiczne zarządzanie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Odnosząc się do roli ekologicznych technologii teleinformatycznych na drodze Europy do dekarbonizacji, He Bo, prezes Huawei Digital Power Western Europe, zaznaczył, że niskoemisyjna infrastruktura teleinformatyczna, taka jak centra danych, będzie odgrywać znaczącą rolę we wspieraniu Europy w osiągnięciu w przyszłości celu „neutralności węglowej do 2050 roku". Integrując technologie cyfrowe i energoelektroniczne, Huawei przedstawia innowacyjne rozwiązania, takie jak szybkie dostawy, ekstremalne wartości PUE i scentralizowane magazynowanie energii, pozwalające na tworzenie niskoemisyjnych centrów danych i przyczyniające się do tworzenia coraz bardziej zrównoważonego świata.

Sanjay Kumar Sainani, starszy wiceprezes na szczeblu globalnym i dyrektor ds. technologii (CTO) Huawei Data Center Business, w swoim przemówieniu na temat centrów danych nowej generacji zauważył, że zgodnie z wyobrażeniami centrum nowej generacji ma być konwergentne, niskoemisyjne i inteligentne. Cztery innowacje – innowacja bitowa, watowa, cieplna i architektoniczna – będą wspierać zorientowane na przyszłość, zrównoważone obiekty tego typu.

Również inni eksperci branżowi podzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat tego, jak wspomagać ekologiczną i cyfrową transformację branży centrów danych. Simon McCormick, dyrektor techniczny firmy Echelon, omówił drogę transformacji cyfrowej w kierunku neutralności węglowej.

Kim Gunnelius, dyrektor operacyjny i współzałożyciel Ficolo, mówił o ich obsłudze ze 100% ekologiczną energią i niższym PUE oraz o umożliwieniu przemysłowi zmniejszenia śladu węglowego poprzez, właśnie centra danych.

Xavier Matagne, dyrektor techniczny Africa Data Centres, zwrócił uwagę, że budownictwo modułowe i prefabrykowane charakteryzuje się wysoką jakością, łatwością zarządzania budową, niskim ryzykiem i ekologiczną eksploatacją w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami.

Prescott Augustus GAYLORD, starszy wiceprezes i szef działu zrównoważonego rozwoju w DBS, podzielił się praktykami w zakresie dekarbonizacji i cyfryzacji z perspektywy instytucji finansowej.

Huawei Digital Power zaprezentował niskoemisyjne, inteligentne rozwiązania dla centrów danych i przyłączył się do rozmów na temat trendów, które będą kształtować tę branżę podczas Datacloud Global Congress 2022, czołowego wydarzenia w sektorze centrów danych i teleinformatyki, które odbyło się w Monako w dniach 25-27 kwietnia.

Na swoim stanowisk, koncern Huawei zaprezentował niskoemisyjne, inteligentne rozwiązania, w tym system zasilania PowerPod+Smart Li zwiększający efektywność energetyczną, rozwiązanie pośredniego chłodzenia wyparnego minimalizujące zużycie wody pitnej oraz inteligentne modułowe centra danych umożliwiające szybkie wdrożenie i elastyczną skalowalność.

Zmniejszenie śladu węglowego centrów danych zużywających energię jest kluczem do złagodzenia zmian klimatycznych. Huawei oficjalnie przystąpił do IMasons Climate Accord (ICA), koalicji mającej na celu opracowanie metodologii pomiaru i redukcji emisji dwutlenku węgla w infrastrukturze poprzez produkty, energię i materiały, co podkreśla jego zaangażowanie w tworzenie niskoemisyjnego, inteligentnego społeczeństwa.

W przyszłości Huawei będzie ściśle współpracować z partnerami, takimi jak firmy konsultingowe, projektowe, inżynieryjne i dostawcy, w celu zbudowania otwartego i korzystnego dla wszystkich ekosystemu przemysłowego oraz promowania zrównoważonego rozwoju tej branży.

