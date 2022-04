Huawei fördert nachhaltige Rechenzentren auf dem Global Data Center Facility Forum 2022

MONACO, 28. April 2022 /PRNewswire/ -- Huawei veranstaltete am 26. April in Monaco das Global Data Center Facility Forum 2022 mit dem Thema „Smart DC, Building the Future", um die Nachhaltigkeit in der Rechenzentrumsbranche zu fördern. An der Konferenz nahmen mehr als 200 Führungskräfte, Branchenexperten, Kunden und Partner aus der ganzen Welt teil, um wertvolle Kontakte zu knüpfen und wichtige Themen zu diskutieren, mit denen die sich schnell verändernde Branche konfrontiert ist, wie etwa Dekarbonisierung und Digitalisierung.