Huawei podporuje udržateľné dátové centrá na Globálnom fóre dátových centier 2022

Charles Yang, vyšší viceprezident spoločnosti Huawei a generálny riaditeľ tímu Huawei Data pre dátové centrá, vo svojom úvodnom príhovore uviedol, že so vstupom do inteligentnej éry a s tým, ako sa uhlíková neutralita stala globálnou spoločnou misiou, dátové centrá zaznamenajú zmeny vo forme služieb, dodávok energie a modelov prevádzky a údržby. Tím dátových centier Huawei prijme zmeny optimalizáciou organizačnej štruktúry, neustálymi investíciami do inovácií a budovaním zdravého obchodného ekosystému s cieľom podporiť udržateľný rozvoj odvetvia dátových centier.