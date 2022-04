Huawei promeut les centres de données durables lors du Global Data Center Facility Forum 2022

Charles Yang, vice-président senior de Huawei et directeur général de Huawei Data Center Facility Team, a déclaré dans son discours d'ouverture qu'à mesure que nous entrons dans l'ère de l'intelligence et que la neutralité carbone devient une mission mondiale partagée, les centres de données vont connaître des changements dans la forme des services, l'approvisionnement en énergie et les modèles d'exploitation et de maintenance. Huawei Data Centre Facility Team s'adaptera à ces changements en optimisant la structure organisationnelle, en investissant continuellement dans l'innovation et en créant un écosystème commercial sain pour favoriser le développement durable de l'industrie des centres de données.

Les centres de données écologiques jouent un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs de zéro émission nette. Dans sa quête de centres de données écologiques et à faible émission de carbone, Huawei estime que les installations de centres de données doivent être écologiques tout au long de leur cycle de vie. Cela signifie que l'installation doit être dotée d'une construction écologique avec une architecture modulaire préfabriquée, d'une solution de refroidissement écologique pour réduire le PUE (indicateur d'efficacité énergétique), d'une alimentation écologique avec une densité de puissance ultra-élevée et d'une gestion écologique basée sur l'IA.

En ce qui concerne le rôle des TIC vertes sur la voie de la décarbonisation de l'Europe, He Bo, président de Huawei Digital Power Western Europe, a souligné que les infrastructures TIC à faible émission de carbone, telles que les centres de données, joueront un rôle important pour aider l'Europe à atteindre l'objectif de « neutralité carbone d'ici 2050 ». En intégrant les technologies numériques et d'électronique de puissance, Huawei fournit des solutions innovantes telles que la livraison rapide, le PUE extrême et le stockage d'énergie centralisé pour créer des centres de données à faible émission de carbone et contribuer à un monde plus vert.

Dans son discours d'ouverture sur la nouvelle génération de centres de données, Sanjay Kumar Sainani, vice-président senior mondial et directeur de la technologie de Huawei Data Center Business, a indiqué qu'ils envisagent que la prochaine génération de centres soit convergente, à faible émission de carbone et intelligente. Quatre innovations (l'innovation Bit, l'innovation Watt, l'innovation Chaleur et l'innovation Architecture) soutiendront les centres de données durables et orientés vers l'avenir.

D'autres experts du secteur ont également partagé leurs points de vue sur la façon de propulser la transition verte et numérique du secteur des centres de données lors de l'événement. Simon McCormick, directeur technique d'Echelon, a présenté leur voie de la transformation numérique vers la neutralité carbone.

Kim Gunnelius, directeur de l'exploitation et cofondateur de Ficolo, a parlé de l'exploitation de centres de données avec une énergie 100 % verte et un PUE inférieur, et de la possibilité pour l'industrie de réduire son empreinte carbone grâce aux centres de données.

Xavier Matagne, directeur technique d'Africa Data Centres, a souligné que la construction modulaire et préfabriquée excelle par sa haute qualité, sa facilité de gestion du site, son faible risque et son exploitation écologique par rapport aux solutions traditionnelles.

Prescott Augustus GAYLORD, vice-président principal et responsable du développement durable chez DBS, a partagé les pratiques permettant de parvenir à la décarbonisation et à la numérisation du point de vue des institutions financières.

Les points forts du Datacloud Global Congress 2022

Huawei Digital Power a présenté des solutions de centres de données intelligents et à faible émission de carbone et a participé à des conversations sur les tendances qui façonneront l'industrie des centres de données lors du Datacloud Global Congress 2022, le principal événement dans les secteurs des centres de données et des TIC qui s'est tenu à Monaco du 25 au 27 avril.

Huawei a présenté sur son stand des solutions de centres de données intelligents à faible émission de carbone, notamment le système d'alimentation PowerPod+Smart Li pour une meilleure efficacité énergétique, la solution de refroidissement par évaporation indirecte pour une utilisation minimale d'eau potable, et le centre de données modulaire intelligent pour un déploiement rapide et une évolutivité flexible.

La réduction de l'empreinte carbone des centres de données consommateurs d'énergie est la clé de l'atténuation du changement climatique. Huawei a officiellement rejoint l'IMasons Climate Accord (ICA), une coalition conçue pour régir une méthodologie permettant de mesurer et de réduire l'émission de carbone dans les infrastructures par le biais de produits, d'énergie et de matériaux, afin de souligner son engagement en faveur d'une société intelligente à faible émission de carbone.

À l'avenir, Huawei coopérera étroitement avec des partenaires tels que des sociétés de conseil, de conception, d'ingénierie et des fournisseurs, afin de construire un écosystème industriel ouvert et gagnant-gagnant et de promouvoir le développement durable de l'industrie des centres de données.

