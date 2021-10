Глобальный запуск серии смартфонов HONOR 50 с расширенными функциями для съемки видео

«В августе этого года смартфоны HONOR заняли 16,2% рынка [1] в Китае. Это придает нам уверенности в международном успехе, — заявил генеральный директор HONOR Device Co, Ltd. Джордж Чжао (George Zhao). — HONOR 50 взял лучшее от своих предшественников: новинка может похвастаться изящным дизайном, впечатляющими инновационными функциями для съемки фото и видео, а также высокой производительностью. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с всемирно известными партнерами в нашей отрасли».

На региональных презентациях новой серии была представлена новая фирменная песня бренда HONOR под названием Go Beyond. Песня Go Beyond вышла в августе в исполнении известной певицы Сонны Реле (Sonna Rele). Новинку можно установить в качестве мелодии звонка в HONOR 50.

Система камер с впечатляющими функциями для съемки видео

Популярность коротких видеороликов продолжает расти, молодежь все чаще начинает вести видеоблоги, делясь моментами своей повседневной жизни с пользователями. Серия HONOR 50 выводит на новый уровень процесс съемки видео для блогов.

Фронтальная камерой 32 МПикс с углом обзора 90o [2] идеально подходит для съемки селфи и видео с большим количеством людей в кадре на фоне пейзажа. HONOR 50 оснащен четырьмя камерами профессионального уровня: основная камера на 108 МПикс[3], широкоугольная камера на 8 МПикс, камера для макросъемки на 2 МПикс и датчик глубины на 2 МП. С их помощью пользователи могут снимать фото и видео с невероятной четкостью и прекрасной детализацией даже ночью.

Гибкость при съемке контента с разных ракурсов и перспектив обеспечивается шестью режимами видеосъемки, при которых фронтальная и основная камеры используются одновременно, гарантируя невероятный уровень качества записи, который раньше можно было достичь только с помощью профессиональной техники. Кроме того, пользователям доступен «режим красоты», опция извлечения фотографии из видео, а также множество предустановленных шаблонов видеосюжетов. Беспроводные наушники[4], подключенные по Bluetooth, можно использовать в качестве микрофона во время записи видео. В смартфон встроены специальные функции для обработки звука и повышения качества звучания, упрощающие создание контента.

Эстетика конструкции камеры с двумя кольцами

Уникальный дизайн HONOR 50 разработан с учетом последних тенденций. Изогнутый экран ультратонкого смартфона оснащен стеклом прочностью 2.5D, гладкая поверхность панелей привлекает внимание и оставляет невероятные впечатления при использовании устройства.

При наклоне поверхность HONOR 50 переливается разными цветами, превращая его в модный аксессуар, который сочетается с любым образом.

Чтобы отдать дань уважения классической зеркальной камере с двумя объективами, HONOR 50 был оснащен конструкцией камеры с двумя кольцами — два круга на задней панели смотрятся как пара глаз, которые помогают пользователям взглянуть шире на этот мир. Вдохновленный классическим дизайном колец ведущих ювелирных брендов, верхний круг с основной камерой снабжен полированным металлическим кольцом.

Великолепный дисплей, обеспечивающий эффект присутствия при просмотре

Смартфон HONOR 50 оснащен 6,57-дюймовым[5] OLED-дисплеем, изогнутым под углом 75o [6] с разрешением Full HD 2340x1080. Дисплей воспроизводит 1,07 млрд цветов и покрывает 100% цветовой гаммы DCI-P3, гарантируя потрясающие визуальные эффекты и детализацию при просмотре.

Частота обновления экрана HONOR 50 достигает 120 Гц, частота дискретизации сенсора — 300 Гц[7], что обеспечивает высокую скорость отклика экрана для максимального комфорта при просмотре видео и в режиме игры. Интеллектуальная технология динамической частоты обновления экрана позволяет регулировать параметры в зависимости от режима использования, помогая снизить энергопотребление.

Больше мощности: функция быстрой зарядки и быстродействующий процессор

HONOR 50 оснащен одноэлементным аккумулятором с двухконтурной схемой зарядки, который обеспечивает непрерывное использование смартфона в течение всего дня. Емкость батареи составляет 4300 мА*ч[8]. С технологией быстрой зарядки HONOR SuperCharge, рассчитанной на мощность 66 Вт[9], аккумулятор заряжается до 70% всего за 20 минут[10] при использовании прилагаемого зарядного устройства.

HONOR 50 оснащен быстродействующим чипсетом Qualcomm SnapdragonTM 778G 5G, повышающим производительность ЦП и графического процессора на 45%, а вычислительную мощность ИИ — на 123%[11] по сравнению с предыдущим поколением. Благодаря уникальной технологии ускорения графики GPU Turbo X HONOR 50 демонстрирует высокую производительность даже во время интенсивных игр.

Интерфейс Magic UI 4.2 для невероятно комфортного взаимодействия

Обновленный модуль Magic UI 4.2, встроенный в смартфоны HONOR 50, предлагает набор функций, с которыми пользователи всегда будут на связи.

Пользовательский интерфейс HONOR 50 легко настраивать и персонализировать: в галерее предлагается множество работ современных художников для установки в качестве фона и настройки Always-on-Display (AOD).

Цветовое исполнение, цены и доступность

Серия HONOR 50 создана, чтобы удовлетворить потребности самой взыскательной публики. Новинки выходят за рамки традиционных цветов. Модные расцветки включают Frost Crystal, вдохновленную ледяными кристаллами и блеском бриллиантов. Также HONOR 50 выпускается в инновационной цветовой гамме HONOR Code с логотипом HONOR на задней крышке, в элегантном изумрудно-зеленом цвете и классическом черном[12].

HONOR 50 (6+128 ГБ) продается по цене 529 евро, а версия 8+256 ГБ будет стоить 599 евро.

В ходе презентации также была представлена модель HONOR 50 Lite, отличающаяся богатым функционалом и великолепным дизайном. Смартфон поставляется с зарядным устройством HONOR SuperCharge для быстрой зарядки мощностью 66 Вт, 6,67-дюймовым дисплеем FullView и 64-мегапиксельной камерой с четырьмя сенсорами. HONOR 50 Lite выпускается в синем, сером и черном цветах.12. Стоимость версии 6+128 ГБ в розничной продаже составит 299 евро.

Более подробная информация представлена в интернет-магазине HONOR по адресу: www.hihonor.com.

Информация о компании HONOR

Компания HONOR, основанная в 2013 году, является одним из ведущих мировых поставщиков интеллектуальных устройств. Мы твердо намереваемся стать одним из легендарных технологических брендов мира и обеспечить возможность рациональной жизни во всех ситуациях, всеми способами и для всех людей. Поставив своей стратегической целью новаторство, качество и обслуживание, компания HONOR стремится разработать технологию, обеспечивающую людям по всей планете возможность двигаться дальше за счет ее научно-исследовательского потенциала и перспективных технологий, а также создать новый интеллектуальный мир для каждого человека благодаря своему ассортименту инновационной продукции.

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт компании HONOR по адресу www.hihonor.comили обращайтесь по электронной почте [email protected]

Snapdragon является торговой маркой или зарегистрированным товарным знаком компании Qualcomm Incorporated.

Snapdragon является продуктом компании Qualcomm Technologies, Inc. и (или) ее дочерних организаций.

[1] Данные предоставлены информационно-аналитическим центром HONOR Consumer Insight Centre. Данные отражают еженедельную долю рынка [2] 90° — это физические характеристики камеры, фактический угол обзора может отличаться. [3] Основная камера — 108МПикс Фотографии высокого разрешения можно снимать в режиме HIGH-RES [4] Не все типы наушников с технологией TWS (True Wireless Stereo) поддерживают возможность беспроводной записи. Некоторые типы наушников TWS не поддерживаются. Для получения более подробной информации обратитесь в сервисные центры HONOR. [5] HONOR 50 оснащен изогнутым экраном. При измерении по стандартному прямоугольнику диагональ экрана достигает 6,57 дюйма (фактическая визуальная область слегка меньше). [6] Данные предоставлены лабораторией HONOR Lab. [7] Частота обновления экрана и дискретизации касания могут отличаться в зависимости от интерфейса приложения и типа экрана. [8] Емкость аккумулятора HONOR 50 равна типичному значению, номинальная емкость аккумулятора составляет 4200 мА*ч. [9] Мощность проводной зарядки для HONOR 50 составляет максимум 66 Вт, требуется зарядное устройство HONOR мощностью 66 Вт и кабель. Фактическая скорость зарядки может варьироваться в зависимости от условий окружающей среды и других факторов. [10] Данные о скорости зарядки получены лабораторией HONOR Lab при проведении тестирования. Зарядное устройство HONOR мощностью 66 Вт с оригинальным кабелем использовалось для зарядки аккумулятора с уровнем 3% при температуре 25℃ и относительной влажности воздуха 45–80%, экран телефона был выключен. Фактические данные о зарядке могут отличаться в зависимости от типа продукции, особенностей использования и факторов окружающей среды. [11] Результаты тестирования предоставлены Qualcomm, сравниваемый тестовый объект — Qualcomm Snapdragon 765G. [12] Расцветки доступны не во всех регионах, см. фактическое наличие товара в местных точках продаж.



Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1670308/image_1.jpg

