Глобальный запуск серии смартфонов HONOR 50 с расширенными функциями для съемки видео
Oct 28, 2021, 13:56 ET
HONOR 50 — настоящий подарок для видеоблогеров, новая модель представляет собой идеальное сочетание эстетики в дизайне и инноваций в работе камеры
ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 28 октября 2021 г. /PRNewswire/ -- Сегодня состоялся глобальный запуск серии смартфонов HONOR 50. Производитель новинок, международный технологический бренд HONOR, провел ряд презентационных мероприятий в регионах своего присутствия по всему миру. HONOR 50 поддерживает Google Mobile Services и является первым смартфоном на базе платформы Qualcomm SnapdragonTM 778G. Изящный дизайн и инновационные возможности для съемки видео задали новую планку для смартфонов в этой категории. Запуск продаж HONOR 50 по всему миру демонстрирует амбициозные планы компании HONOR после ее отделения от китайского гиганта HUAWEI в начале этого года.
«В августе этого года смартфоны HONOR заняли 16,2% рынка [1] в Китае. Это придает нам уверенности в международном успехе, — заявил генеральный директор HONOR Device Co, Ltd. Джордж Чжао (George Zhao). — HONOR 50 взял лучшее от своих предшественников: новинка может похвастаться изящным дизайном, впечатляющими инновационными функциями для съемки фото и видео, а также высокой производительностью. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с всемирно известными партнерами в нашей отрасли».
На региональных презентациях новой серии была представлена новая фирменная песня бренда HONOR под названием Go Beyond. Песня Go Beyond вышла в августе в исполнении известной певицы Сонны Реле (Sonna Rele). Новинку можно установить в качестве мелодии звонка в HONOR 50.
Система камер с впечатляющими функциями для съемки видео
Популярность коротких видеороликов продолжает расти, молодежь все чаще начинает вести видеоблоги, делясь моментами своей повседневной жизни с пользователями. Серия HONOR 50 выводит на новый уровень процесс съемки видео для блогов.
Фронтальная камерой 32 МПикс с углом обзора 90o [2] идеально подходит для съемки селфи и видео с большим количеством людей в кадре на фоне пейзажа. HONOR 50 оснащен четырьмя камерами профессионального уровня: основная камера на 108 МПикс[3], широкоугольная камера на 8 МПикс, камера для макросъемки на 2 МПикс и датчик глубины на 2 МП. С их помощью пользователи могут снимать фото и видео с невероятной четкостью и прекрасной детализацией даже ночью.
Гибкость при съемке контента с разных ракурсов и перспектив обеспечивается шестью режимами видеосъемки, при которых фронтальная и основная камеры используются одновременно, гарантируя невероятный уровень качества записи, который раньше можно было достичь только с помощью профессиональной техники. Кроме того, пользователям доступен «режим красоты», опция извлечения фотографии из видео, а также множество предустановленных шаблонов видеосюжетов. Беспроводные наушники[4], подключенные по Bluetooth, можно использовать в качестве микрофона во время записи видео. В смартфон встроены специальные функции для обработки звука и повышения качества звучания, упрощающие создание контента.
Эстетика конструкции камеры с двумя кольцами
Уникальный дизайн HONOR 50 разработан с учетом последних тенденций. Изогнутый экран ультратонкого смартфона оснащен стеклом прочностью 2.5D, гладкая поверхность панелей привлекает внимание и оставляет невероятные впечатления при использовании устройства.
При наклоне поверхность HONOR 50 переливается разными цветами, превращая его в модный аксессуар, который сочетается с любым образом.
Чтобы отдать дань уважения классической зеркальной камере с двумя объективами, HONOR 50 был оснащен конструкцией камеры с двумя кольцами — два круга на задней панели смотрятся как пара глаз, которые помогают пользователям взглянуть шире на этот мир. Вдохновленный классическим дизайном колец ведущих ювелирных брендов, верхний круг с основной камерой снабжен полированным металлическим кольцом.
Великолепный дисплей, обеспечивающий эффект присутствия при просмотре
Смартфон HONOR 50 оснащен 6,57-дюймовым[5] OLED-дисплеем, изогнутым под углом 75o [6] с разрешением Full HD 2340x1080. Дисплей воспроизводит 1,07 млрд цветов и покрывает 100% цветовой гаммы DCI-P3, гарантируя потрясающие визуальные эффекты и детализацию при просмотре.
Частота обновления экрана HONOR 50 достигает 120 Гц, частота дискретизации сенсора — 300 Гц[7], что обеспечивает высокую скорость отклика экрана для максимального комфорта при просмотре видео и в режиме игры. Интеллектуальная технология динамической частоты обновления экрана позволяет регулировать параметры в зависимости от режима использования, помогая снизить энергопотребление.
Больше мощности: функция быстрой зарядки и быстродействующий процессор
HONOR 50 оснащен одноэлементным аккумулятором с двухконтурной схемой зарядки, который обеспечивает непрерывное использование смартфона в течение всего дня. Емкость батареи составляет 4300 мА*ч[8]. С технологией быстрой зарядки HONOR SuperCharge, рассчитанной на мощность 66 Вт[9], аккумулятор заряжается до 70% всего за 20 минут[10] при использовании прилагаемого зарядного устройства.
HONOR 50 оснащен быстродействующим чипсетом Qualcomm SnapdragonTM 778G 5G, повышающим производительность ЦП и графического процессора на 45%, а вычислительную мощность ИИ — на 123%[11] по сравнению с предыдущим поколением. Благодаря уникальной технологии ускорения графики GPU Turbo X HONOR 50 демонстрирует высокую производительность даже во время интенсивных игр.
Интерфейс Magic UI 4.2 для невероятно комфортного взаимодействия
Обновленный модуль Magic UI 4.2, встроенный в смартфоны HONOR 50, предлагает набор функций, с которыми пользователи всегда будут на связи.
Пользовательский интерфейс HONOR 50 легко настраивать и персонализировать: в галерее предлагается множество работ современных художников для установки в качестве фона и настройки Always-on-Display (AOD).
Цветовое исполнение, цены и доступность
Серия HONOR 50 создана, чтобы удовлетворить потребности самой взыскательной публики. Новинки выходят за рамки традиционных цветов. Модные расцветки включают Frost Crystal, вдохновленную ледяными кристаллами и блеском бриллиантов. Также HONOR 50 выпускается в инновационной цветовой гамме HONOR Code с логотипом HONOR на задней крышке, в элегантном изумрудно-зеленом цвете и классическом черном[12].
HONOR 50 (6+128 ГБ) продается по цене 529 евро, а версия 8+256 ГБ будет стоить 599 евро.
В ходе презентации также была представлена модель HONOR 50 Lite, отличающаяся богатым функционалом и великолепным дизайном. Смартфон поставляется с зарядным устройством HONOR SuperCharge для быстрой зарядки мощностью 66 Вт, 6,67-дюймовым дисплеем FullView и 64-мегапиксельной камерой с четырьмя сенсорами. HONOR 50 Lite выпускается в синем, сером и черном цветах.12. Стоимость версии 6+128 ГБ в розничной продаже составит 299 евро.
Более подробная информация представлена в интернет-магазине HONOR по адресу: www.hihonor.com.
Информация о компании HONOR
Компания HONOR, основанная в 2013 году, является одним из ведущих мировых поставщиков интеллектуальных устройств. Мы твердо намереваемся стать одним из легендарных технологических брендов мира и обеспечить возможность рациональной жизни во всех ситуациях, всеми способами и для всех людей. Поставив своей стратегической целью новаторство, качество и обслуживание, компания HONOR стремится разработать технологию, обеспечивающую людям по всей планете возможность двигаться дальше за счет ее научно-исследовательского потенциала и перспективных технологий, а также создать новый интеллектуальный мир для каждого человека благодаря своему ассортименту инновационной продукции.
Для получения более подробной информации посетите веб-сайт компании HONOR по адресу www.hihonor.comили обращайтесь по электронной почте [email protected]
http://community.hihonor.com/
https://www.facebook.com/honorglobal/
https://twitter.com/Honorglobal
https://www.instagram.com/honorglobal/
http://www.youtube.com/c/HonorOfficial
Snapdragon является торговой маркой или зарегистрированным товарным знаком компании Qualcomm Incorporated.
Snapdragon является продуктом компании Qualcomm Technologies, Inc. и (или) ее дочерних организаций.
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[1] Данные предоставлены информационно-аналитическим центром HONOR Consumer Insight Centre. Данные отражают еженедельную долю рынка
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[2] 90° — это физические характеристики камеры, фактический угол обзора может отличаться.
[3] Основная камера — 108МПикс Фотографии высокого разрешения можно снимать в режиме HIGH-RES
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[4] Не все типы наушников с технологией TWS (True Wireless Stereo) поддерживают возможность беспроводной записи. Некоторые типы наушников TWS не поддерживаются. Для получения более подробной информации обратитесь в сервисные центры HONOR.
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[5] HONOR 50 оснащен изогнутым экраном. При измерении по стандартному прямоугольнику диагональ экрана достигает 6,57 дюйма (фактическая визуальная область слегка меньше).
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[6] Данные предоставлены лабораторией HONOR Lab.
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[7] Частота обновления экрана и дискретизации касания могут отличаться в зависимости от интерфейса приложения и типа экрана.
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[8] Емкость аккумулятора HONOR 50 равна типичному значению, номинальная емкость аккумулятора составляет 4200 мА*ч.
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[9] Мощность проводной зарядки для HONOR 50 составляет максимум 66 Вт, требуется зарядное устройство HONOR мощностью 66 Вт и кабель. Фактическая скорость зарядки может варьироваться в зависимости от условий окружающей среды и других факторов.
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[10] Данные о скорости зарядки получены лабораторией HONOR Lab при проведении тестирования. Зарядное устройство HONOR мощностью 66 Вт с оригинальным кабелем использовалось для зарядки аккумулятора с уровнем 3% при температуре 25℃ и относительной влажности воздуха 45–80%, экран телефона был выключен. Фактические данные о зарядке могут отличаться в зависимости от типа продукции, особенностей использования и факторов окружающей среды.
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[11] Результаты тестирования предоставлены Qualcomm, сравниваемый тестовый объект — Qualcomm Snapdragon 765G.
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[12] Расцветки доступны не во всех регионах, см. фактическое наличие товара в местных точках продаж.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1670308/image_1.jpg
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SOURCE HONOR
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