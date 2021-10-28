Глобальный запуск серии смартфонов HONOR 50 с расширенными функциями для съемки видео

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HONOR

Oct 28, 2021, 13:56 ET

HONOR 50 — настоящий подарок для видеоблогеров, новая модель представляет собой идеальное сочетание эстетики в дизайне и инноваций в работе камеры

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 28 октября 2021 г. /PRNewswire/ -- Сегодня состоялся глобальный запуск серии смартфонов HONOR 50. Производитель новинок, международный технологический бренд HONOR, провел ряд презентационных мероприятий в регионах своего присутствия по всему миру. HONOR 50 поддерживает Google Mobile Services и является первым смартфоном на базе платформы Qualcomm SnapdragonTM 778G. Изящный дизайн и инновационные возможности для съемки видео задали новую планку для смартфонов в этой категории. Запуск продаж HONOR 50 по всему миру демонстрирует амбициозные планы компании HONOR после ее отделения от китайского гиганта HUAWEI в начале этого года.

The global launch of HONOR 50 with powerful vlogging experience
The global launch of HONOR 50 with powerful vlogging experience

«В августе этого года смартфоны HONOR заняли 16,2% рынка [1] в Китае. Это придает нам уверенности в международном успехе, — заявил генеральный директор HONOR Device Co, Ltd. Джордж Чжао (George Zhao). — HONOR 50 взял лучшее от своих предшественников: новинка может похвастаться изящным дизайном, впечатляющими инновационными функциями для съемки фото и видео, а также высокой производительностью. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с всемирно известными партнерами в нашей отрасли».

На региональных презентациях новой серии была представлена новая фирменная песня бренда HONOR под названием Go Beyond. Песня Go Beyond вышла в августе в исполнении известной певицы Сонны Реле (Sonna Rele). Новинку можно установить в качестве мелодии звонка в HONOR 50.

Система камер с впечатляющими функциями для съемки видео  

Популярность коротких видеороликов продолжает расти, молодежь все чаще начинает вести видеоблоги, делясь моментами своей повседневной жизни с пользователями. Серия HONOR 50 выводит на новый уровень процесс съемки видео для блогов.

Фронтальная камерой 32 МПикс с углом обзора 90o [2] идеально подходит для съемки селфи и видео с большим количеством людей в кадре на фоне пейзажа. HONOR 50 оснащен четырьмя камерами профессионального уровня: основная камера на 108 МПикс[3], широкоугольная камера на 8 МПикс, камера для макросъемки на 2 МПикс и датчик глубины на 2 МП. С их помощью пользователи могут снимать фото и видео с невероятной четкостью и прекрасной детализацией даже ночью. 

Гибкость при съемке контента с разных ракурсов и перспектив обеспечивается шестью режимами видеосъемки, при которых фронтальная и основная камеры используются одновременно, гарантируя невероятный уровень качества записи, который раньше можно было достичь только с помощью профессиональной техники. Кроме того, пользователям доступен «режим красоты», опция извлечения фотографии из видео, а также множество предустановленных шаблонов видеосюжетов. Беспроводные наушники[4], подключенные по Bluetooth, можно использовать в качестве микрофона во время записи видео. В смартфон встроены специальные функции для обработки звука и повышения качества звучания, упрощающие создание контента.

Эстетика конструкции камеры с двумя кольцами

Уникальный дизайн HONOR 50 разработан с учетом последних тенденций. Изогнутый экран ультратонкого смартфона оснащен стеклом прочностью 2.5D, гладкая поверхность панелей привлекает внимание и оставляет невероятные впечатления при использовании устройства.

При наклоне поверхность HONOR 50 переливается разными цветами, превращая его в модный аксессуар, который сочетается с любым образом.

Чтобы отдать дань уважения классической зеркальной камере с двумя объективами, HONOR 50 был оснащен конструкцией камеры с двумя кольцами — два круга на задней панели смотрятся как пара глаз, которые помогают пользователям взглянуть шире на этот мир. Вдохновленный классическим дизайном колец ведущих ювелирных брендов, верхний круг с основной камерой снабжен полированным металлическим кольцом.

Великолепный дисплей, обеспечивающий эффект присутствия при просмотре

Смартфон HONOR 50 оснащен 6,57-дюймовым[5] OLED-дисплеем, изогнутым под углом 75o [6] с разрешением Full HD 2340x1080. Дисплей воспроизводит 1,07 млрд цветов и покрывает 100% цветовой гаммы DCI-P3, гарантируя потрясающие визуальные эффекты и детализацию при просмотре.

Частота обновления экрана HONOR 50 достигает 120 Гц, частота дискретизации сенсора — 300 Гц[7], что обеспечивает высокую скорость отклика экрана для максимального комфорта при просмотре видео и в режиме игры. Интеллектуальная технология динамической частоты обновления экрана позволяет регулировать параметры в зависимости от режима использования, помогая снизить энергопотребление.

Больше мощности: функция быстрой зарядки и быстродействующий процессор

HONOR 50 оснащен одноэлементным аккумулятором с двухконтурной схемой зарядки, который обеспечивает непрерывное использование смартфона в течение всего дня. Емкость батареи составляет 4300 мА*ч[8]. С технологией быстрой зарядки HONOR SuperCharge, рассчитанной на мощность 66 Вт[9], аккумулятор заряжается до 70% всего за 20 минут[10] при использовании прилагаемого зарядного устройства.

HONOR 50 оснащен быстродействующим чипсетом Qualcomm SnapdragonTM 778G 5G, повышающим производительность ЦП и графического процессора на 45%, а вычислительную мощность ИИ — на 123%[11] по сравнению с предыдущим поколением. Благодаря уникальной технологии ускорения графики GPU Turbo X HONOR 50 демонстрирует высокую производительность даже во время интенсивных игр.

Интерфейс Magic UI 4.2 для невероятно комфортного взаимодействия

Обновленный модуль Magic UI 4.2, встроенный в смартфоны HONOR 50, предлагает набор функций, с которыми пользователи всегда будут на связи.

Пользовательский интерфейс HONOR 50 легко настраивать и персонализировать: в галерее предлагается множество работ современных художников для установки в качестве фона и настройки Always-on-Display (AOD).

Цветовое исполнение, цены и доступность

Серия HONOR 50 создана, чтобы удовлетворить потребности самой взыскательной публики. Новинки выходят за рамки традиционных цветов. Модные расцветки включают Frost Crystal, вдохновленную ледяными кристаллами и блеском бриллиантов. Также HONOR 50 выпускается в инновационной цветовой гамме HONOR Code с логотипом HONOR на задней крышке, в элегантном изумрудно-зеленом цвете и классическом черном[12].

HONOR 50 (6+128 ГБ) продается по цене 529 евро, а версия 8+256 ГБ будет стоить 599 евро.

В ходе презентации также была представлена модель HONOR 50 Lite, отличающаяся богатым функционалом и великолепным дизайном. Смартфон поставляется с зарядным устройством HONOR SuperCharge для быстрой зарядки мощностью 66 Вт, 6,67-дюймовым дисплеем FullView и 64-мегапиксельной камерой с четырьмя сенсорами. HONOR 50 Lite выпускается в синем, сером и черном цветах.12. Стоимость версии 6+128 ГБ в розничной продаже составит 299 евро.

Более подробная информация представлена в интернет-магазине HONOR по адресу: www.hihonor.com

Информация о компании HONOR

Компания HONOR, основанная в 2013 году, является одним из ведущих мировых поставщиков интеллектуальных устройств. Мы твердо намереваемся стать одним из легендарных технологических брендов мира и обеспечить возможность рациональной жизни во всех ситуациях, всеми способами и для всех людей. Поставив своей стратегической целью новаторство, качество и обслуживание, компания HONOR стремится разработать технологию, обеспечивающую людям по всей планете возможность двигаться дальше за счет ее научно-исследовательского потенциала и перспективных технологий, а также создать новый интеллектуальный мир для каждого человека благодаря своему ассортименту инновационной продукции.

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт компании HONOR по адресу www.hihonor.comили обращайтесь по электронной почте [email protected]

http://community.hihonor.com/ 
https://www.facebook.com/honorglobal/  
https://twitter.com/Honorglobal  
https://www.instagram.com/honorglobal/  
http://www.youtube.com/c/HonorOfficial

Snapdragon является торговой маркой или зарегистрированным товарным знаком компании Qualcomm Incorporated.

Snapdragon является продуктом компании Qualcomm Technologies, Inc. и (или) ее дочерних организаций.

[1] Данные предоставлены информационно-аналитическим центром HONOR Consumer Insight Centre. Данные отражают еженедельную долю рынка

[2] 90° — это физические характеристики камеры, фактический угол обзора может отличаться.

[3] Основная камера — 108МПикс Фотографии высокого разрешения можно снимать в режиме HIGH-RES

[4] Не все типы наушников с технологией TWS (True Wireless Stereo) поддерживают возможность беспроводной записи. Некоторые типы наушников TWS не поддерживаются. Для получения более подробной информации обратитесь в сервисные центры HONOR.

[5] HONOR 50 оснащен изогнутым экраном. При измерении по стандартному прямоугольнику диагональ экрана достигает 6,57 дюйма (фактическая визуальная область слегка меньше).

[6] Данные предоставлены лабораторией HONOR Lab.

[7] Частота обновления экрана и дискретизации касания могут отличаться в зависимости от интерфейса приложения и типа экрана.

[8] Емкость аккумулятора HONOR 50 равна типичному значению, номинальная емкость аккумулятора составляет 4200 мА*ч.

[9] Мощность проводной зарядки для HONOR 50 составляет максимум 66 Вт, требуется зарядное устройство HONOR мощностью 66 Вт и кабель. Фактическая скорость зарядки может варьироваться в зависимости от условий окружающей среды и других факторов.

[10] Данные о скорости зарядки получены лабораторией HONOR Lab при проведении тестирования. Зарядное устройство HONOR мощностью 66 Вт с оригинальным кабелем использовалось для зарядки аккумулятора с уровнем 3% при температуре 25℃ и относительной влажности воздуха 45–80%, экран телефона был выключен. Фактические данные о зарядке могут отличаться в зависимости от типа продукции, особенностей использования и факторов окружающей среды.

[11] Результаты тестирования предоставлены Qualcomm, сравниваемый тестовый объект — Qualcomm Snapdragon 765G.

[12] Расцветки доступны не во всех регионах, см. фактическое наличие товара в местных точках продаж.

 

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1670308/image_1.jpg

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SOURCE HONOR

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