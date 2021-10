Společnost HONOR oznamuje celosvětové uvedení modelu HONOR 50, který je jako stvořený pro vlogery

„Podíl společnosti HONOR na čínském trhu letos v srpnu dosáhl 16,2 % [1] , což posiluje naši víru v celosvětový úspěch", uvedl George Zhao, generální ředitel společnosti HONOR Device Co, Ltd. „Nový smartphone HONOR 50, který pokračuje v integraci estetiky a technologie, které charakterizují tuto řadu produktů HONOR, se může pochlubit řadou působivých inovací včetně fotoaparátu, designu a výkonu, které umožnila spolupráce s našimi předními světovými partnery v oboru."

Na lokálních akcích u příležitosti uvedení produktu na trh byla poprvé představena nová píseň značky HONOR Go Beyond. Písničku Go Beyond, která poprvé zazněla v srpnu, nazpívala známá zpěvačka Sonna Rele a je k dispozici také jako vyzváněcí tón v telefonu HONOR 50.

Špičkový kamerový systém pro dokonalý zážitek z vlogování

Krátká videa v současné době zažívají rapidní růst a mladí lidé stále častěji vytvářejí vlogy, aby zaznamenali důležité okamžiky dne a sdíleli je se světem. HONOR 50 posouvá natáčení nesestříhaných vlogů na vyšší úroveň.

Díky 32Mpx přednímu fotoaparátu s úhlem záběru 90o [2] mohou uživatelé pořizovat vynikající selfie a videa a do záběru zachytit více lidí i scenérie. HONOR 50 se pyšní profesionální sestavou čtyř zadních fotoaparátů: 108Mpx[3] hlavní fotoaparát, 8Mpx širokoúhlý objektiv, 2Mpx makro objektiv a 2Mpx hloubkový senzor, které uživatelům umožňují pořizovat mimořádně ostré a detailní fotografie a videa, a to i v noci.

Uživatelé mají větší flexibilitu při natáčení obsahu z různých úhlů a perspektiv a mohou přepínat mezi objektivy pomocí šesti režimů natáčení videí, které využívají přední a zadní kameru současně, což přináší špičkový zážitek z natáčení, který je obvykle vyhrazen pouze profesionálům. Uživatelé mají při pořizování fotografického obsahu ještě více možností – mohou také použít režim krásy, pořizovat fotografie z natočených videí a používat přednastavené šablony videopříběhů pro všechny své záběry. Kromě toho lze bezdrátová sluchátka[4] připojená přes Bluetooth použít při snímání videa jako bezdrátové mikrofony. Tvůrci mohou při natáčení videí dosáhnout lepšího zachycení zvuku, což jim zajistí bezproblémové natáčení vlogů.

Špičkové zpracování a design modulu fotoaparátu s duálním prstencem

Telefon HONOR 50, který ztělesňuje prvotřídní a jedinečnou estetiku odrážející nejnovější designové trendy, se vyznačuje ultra tenkým rámečkem na přední straně a 2,5D leštěnými skleněnými okraji na horní a spodní straně obrazovky, což uživatelům poskytuje hladký povrch pro lepší vizuální a hmatový zážitek.

Když HONOR 50 nakloníte proti světlu pod různými úhly, třpytí se a leskne, což z něj dělá dokonalý módní doplněk každého outfitu.

Design fotoaparátu smartphonu HONOR 50 vzdává hold klasickým zrcadlovkám se dvěma objektivy a je založen na dvou kruhových prstencích na zadní straně telefonu, které připomínají dvojici očí a pomáhají uživatelům spatřit každý detail z okolního světa. Horní kruh obklopující hlavní fotoaparát čerpá inspiraci z klasických designů prstenů luxusních šperkařských značek a jeho okraj zdobí stejný vybroušený nadčasový motiv.

Ohromující displej pro pohlcující a pohodlný zážitek ze sledování

HONOR 50 je vybaven 6,57 palcovou[5] OLED obrazovkou, zakřivenou v úhlu 75 o [6] s rozlišením 2340 × 1080 Full High Definition. Displej dokáže zobrazit neuvěřitelných 1,07 miliardy barev a pokrývá 100 % barevného gamutu DCI-P3, takže poskytuje ohromující obraz, ostré a jasné detaily a pohlcující barevný zážitek.

HONOR 50 je vybaven obnovovací frekvencí obrazovky až 120 Hz a vzorkovací frekvencí dotyku 300 Hz[7], což slibuje vysokou rychlost odezvy obrazovky a skvělý zážitek ze sledování videí a hraní her s menším vstupním zpožděním. Díky inteligentní dynamické obnovovací frekvenci mohou uživatelé upravovat obnovovací frekvenci na základě akcí na obrazovce, což pomáhá šetřit spotřebu energie.

Zvýšení výkonu díky možnosti rychlého nabíjení a rychlému procesoru

HONOR 50 je vybaven jednočlánkovou dvouokruhovou baterií, která s kapacitou 4 300 mAh[8] snadno vydrží celý den nepřetržitého používání. Zařízení se může pochlubit 66W[9] technologií HONOR SuperCharge, která umožňuje pomocí přiložené nabíječky nabít baterii na 70 % během pouhých 20 minut[10].

HONOR 50 je vybaven čipovou sadou Qualcomm SnapdragonTM 778G 5G, která zvyšuje výkon CPU i GPU o 45 % a výkon zpracování umělé inteligence o 123 %[11] ve srovnání s předchozí generací produktů. Díky jedinečné technologii grafické akcelerace GPU Turbo X poskytuje HONOR 50 vysoký výkon i při intenzivním hraní.

Uživatelské rozhraní Magic UI 4.2 pro výjimečný všestranný uživatelský zážitek

Telefon HONOR 50 je vybaven aktualizovaným uživatelským rozhraním Magic UI 4.2, které nabízí kreativní sadu funkcí, díky nimž mohou být uživatelé neustále ve spojení.

Pro vytvoření osobního, zábavného a interaktivního uživatelského prostředí obsahuje HONOR 50 také řadu přizpůsobitelných moderních uměleckých prvků, které uživatelům umožňují personalizovat svou obrazovku s funkcí Always On (AOD).

Barva, cena a dostupnost

Model HONOR 50 je navržen tak, aby vyhovoval měnícímu se vkusu dnešních náročných spotřebitelů, kteří sledují nejnovější módní trendy, a proto překračuje rámec běžných barev a je k dispozici v řadě úžasných a módních variant včetně modelu Frost Crystal, který je inspirován sněhovými krystaly a vytváří snový povrch připomínající diamant. HONOR 50 se dodává také v inovativním barevném provedení HONOR Code s logem „HONOR" na zadním krytu, v elegantním zeleném provedení Emerald Green a v nadčasovém černém provedení Midnight Black[12].

HONOR 50 (6+128 GB) bude k dispozici za 529 EUR a verze 8+256 GB se bude prodávat za 599 EUR.

Během představení byl oznámen také model HONOR 50 Lite. HONOR 50 Lite potěší uživatele svými funkcemi, které výrazně zvyšují uživatelský komfort. Je vybaven 66W nabíjením HONOR SuperCharge pro rychlé dobíjení baterie, 6,67palcovým FullView displejem a 64Mpx čtyřnásobným fotoaparátem. HONOR 50 Lite se dodává v barvách Deep Sea Blue, Space Silver a Midnight Black12. Prodávat se bude za 299 EUR za verzi 6+128 GB.

Další informace naleznete v internetovém obchodě HONOR na adrese www.hihonor.com .

O společnosti HONOR

Společnost HONOR byla založena v roce 2013 a je předním světovým dodavatelem chytrých zařízení. Jsme odhodláni stát se globální ikonickou technologickou značkou, která umožňuje chytrý život za všech okolností a ve všech kanálech pro všechny. Společnost HONOR se strategicky zaměřuje na inovace, kvalitu a služby a je díky svým možnostem výzkumu a vývoje a technologiím zaměřeným na budoucnost odhodlána vyvíjet technologie, které lidem po celém světě nabízejí nové možnosti a vytvářet tak prostřednictvím svého portfolia inovativních produktů pro všechny nový inteligentní svět.

[1] Údaje pocházejí z Centra spotřebitelských informací HONOR. Jedná se o týdenní podíl na trhu [2] Úhel 90° je uveden ve specifikacích fotoaparátu. Skutečný úhel pohledu se může lišit. [3] Zadní hlavní fotoaparát má rozlišení 108 Mpx. Fotografie ve vysokém rozlišení si můžete vyzkoušet v režimu „HIGH-RES" [4] Bezdrátové nahrávání podporují pouze některé typy sluchátek TWS. Některé typy sluchátek TWS nemusí být podporovány. Pro další informace kontaktujte poprodejní servis HONOR. [5] Obrazovka HONOR 50 má zaoblené rohy. Při měření podle standardního obdélníku je úhlopříčka obrazovky 6,57 palce (skutečná zobrazovací plocha je o něco menší). [6] Data pocházejí z HONOR Lab. [7] V závislosti na rozhraních aplikací a herních obrazovkách se obnovovací frekvence obrazovky a rychlost odezvy mohou mírně lišit od uvedených indikátorů. [8] Kapacita baterie telefonu HONOR 50 je standardní se jmenovitou kapacitou baterie 4200 mAh. [9] HONOR 50 umožňuje maximální nabíjení 66 W, je vyžadována 66W nabíječka HONOR a kabel. Skutečná rychlost nabíjení se může lišit v závislosti na okolních podmínkách a dalších faktorech. [10] Údaje o nabíjení jsou odvozeny z výsledků testů provedených laboratoří HONOR. Při teplotě 25 ℃ a relativní vlhkosti 45 % až 80 % byly pro napájení telefonu z 3 % při vypnuté obrazovce použity 66W nabíječka HONOR a originální nabíjecí kabel. Skutečné údaje o nabíjení se mohou lišit v závislosti na produktech, způsobu používání a okolních faktorech. [11] Testovací data pocházejí od společnosti Qualcomm a porovnávaným testovacím objektem je Qualcomm Snapdragon 765G. [12] Barvy se neprodávají ve všech regionech. Podívejte se na místní nabídku produktů.



