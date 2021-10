HONOR annonce le lancement international du smartphone HONOR 50, permettant une impressionnante expérience de vlogging

« La part de marché de HONOR, qui a atteint 16,2 % [1] en Chine au mois d'août, renforce notre confiance concernant notre succès mondial », a déclaré George Zhao, PDG de HONOR Device Co, Ltd. « Poursuivant la tradition de la série HONOR d'intégrer l'esthétique et la technologie, le nouveau smartphone HONOR 50 présente une série d'innovations impressionnantes à travers son appareil photo, son design et ses performances, en collaborant avec nos partenaires leaders de l'industrie mondiale. »

Pour la première fois, la nouvelle chanson de la marque HONOR, Go Beyond, a été présentée lors des événements de lancement locaux. Go Beyond, une chanson qui a fait ses débuts en août, est interprétée par la célèbre chanteuse Sonna Rele et est également disponible comme sonnerie sur le HONOR 50.

Un système de caméra inégalé pour une expérience de vlogging ultime

Avec la croissance rapide des vidéos courtes, les jeunes se tournent de plus en plus tournés vers le vlogging pour enregistrer et partager leur quotidien avec le monde qui les entoure. Avec le HONOR 50, l'expérience du vlogging en une seule prise passe au niveau supérieur.

Équipé d'une caméra frontale de 32 Mpx avec un angle de vue de 90° [2], les utilisateurs peuvent prendre des selfies et des vidéos parfaits, en capturant plus de personnes et des paysages plus vastes dans le cadre. Doté d'un quadruple appareil photo arrière de qualité professionnelle, le HONOR 50 est équipé d'un appareil photo principal de 108 Mpx[3], d'un appareil photo grand angle de 8 Mpx, d'un appareil photo macro de 2 Mpx et d'un appareil photo de profondeur de 2 Mpx, ce qui permet aux utilisateurs de prendre des photos et des vidéos extrêmement nettes et très détaillées, même la nuit.

Offrant aux utilisateurs plus de flexibilité pour filmer du contenu sous différents angles et perspectives, les utilisateurs peuvent changer de caméra avec six modes de prise de vue multi-vidéo qui utilisent les caméras avant et arrière en même temps, offrant une expérience d'enregistrement de haut niveau qui est habituellement réservée aux professionnels. Offrant encore plus de choix lorsqu'il s'agit de capturer du contenu, les utilisateurs peuvent également appliquer le mode beauté, capturer des photos à partir de vidéos et utiliser des modèles d'histoires vidéo prédéfinis sur toutes leurs séquences. De plus, les casques sans fil[4] connectés via Bluetooth peuvent être utilisés comme microphones sans fil pendant la capture vidéo. Les créateurs peuvent obtenir une meilleure réception du son pendant le tournage des vidéos, ce qui leur permet de vivre une expérience de vlogging sans faille.

Qualité supérieure et conception de la caméra à double anneau

Incarnant une esthétique unique et haut de gamme qui reflète les dernières tendances en matière de design, le HONOR 50 présente un cadre ultra-mince à l'avant et des bords en verre poli 2,5D sur les côtés supérieur et inférieur de l'écran, offrant une surface lisse pour offrir aux utilisateurs une meilleure expérience visuelle et en main.

Lorsque le HONOR 50 est incliné à la lumière sous différents angles, il brille et scintille, ce qui en fait le parfait accessoire pour n'importe quelle tenue.

Rendant hommage à l'appareil photo reflex classique à double objectif, le HONOR 50 adopte un design à double anneau composé de deux cercles concentriques au dos, ressemblant à une paire d'yeux pour aider les utilisateurs à mieux voir le monde qui les entoure. S'inspirant des anneaux classiques des marques de bijoux de luxe, le cercle supérieur comportant l'appareil photo principal est poli avec le même anneau métallique classique et intemporel sur le bord.

Un écran époustouflant pour une expérience visuelle immersive et confortable

Le HONOR 50 est équipé d'un écran OLED incurvé à 75o[5] de 6,57 pouces[6] prenant en charge une résolution Full High Definition de 2340x1080. L'écran peut produire 1,07 milliard de couleurs et couvre 100 % de la gamme de couleurs DCI-P3, offrant ainsi des visuels époustouflants, des détails nets et précis et une expérience immersive des couleurs.

Le HONOR 50 est équipé d'un taux de rafraîchissement de l'écran allant jusqu'à 120 Hz et d'un taux d'échantillonnage tactile de 300 Hz[7], ce qui promet des vitesses de réponse élevées de l'écran pour offrir une expérience de visionnage de vidéos et de jeu exceptionnelle avec moins de décalage d'entrée. Avec un taux de rafraîchissement dynamique intelligent, les utilisateurs peuvent ajuster le taux de rafraîchissement en fonction des actions à l'écran, ce qui permet d'économiser la consommation d'énergie.

Booster la puissance avec des capacités de charge rapide et un processeur rapide

Doté d'une batterie monocellulaire à double circuit, le HONOR 50 peut facilement supporter une journée complète d'utilisation ininterrompue grâce à sa batterie de 4 300 mAh[8]. L'appareil est doté de la technologie HONOR SuperCharge 66W[9], qui permet de recharger la batterie à 70 % en seulement 20 minutes[10] à l'aide du chargeur fourni.

Pour des performances maximales, le HONOR 50 est équipé du chipset Qualcomm SnapdragonTM 778G 5G, qui améliore les performances du CPU et du GPU de 45 % et la puissance de traitement de l'intelligence artificielle de 123 %[11] par rapport à la génération précédente. Doté de GPU Turbo X, une technologie unique d'accélération graphique, le HONOR 50 offre des performances puissantes même lors de sessions de jeu intenses.

Magic UI 4.2 pour une expérience utilisateur globale exceptionnelle

Le HONOR 50 est équipé de la version améliorée Magic UI 4.2, qui offre une suite de fonctions créatives permettant aux utilisateurs de rester connectés en permanence.

En créant une expérience utilisateur personnalisée, amusante et interactive pour les utilisateurs, le HONOR 50 comprend également une gamme d'art moderne personnalisable qui permet aux utilisateurs de personnaliser leur affichage permanent (AOD).

Couleurs, prix et disponibilité

Conçu pour répondre aux goûts évolutifs du public exigeant d'aujourd'hui, le HONOR 50 ne s'arrête pas aux couleurs traditionnelles et est disponible dans une gamme d'options étonnantes et à la mode, notamment la couleur « Frost Crystal », qui s'inspire des cristaux de neige et crée une finition de rêve semblable à un diamant. Le HONOR 50 est également disponible en HONOR Code, un coloris innovant incorporant le logo « HONOR » sur le dos du boîtier, ainsi qu'en Emerald Green, un vert émeraude élégant et en Midnight Black intemporel[12].

Le HONOR 50 (6+128 Go) sera disponible à 529 euros et la version 8+256 Go sera vendue au détail à 599 euros.

Lors du lancement, le HONOR 50 Lite a également été annoncé. Le HONOR 50 Lite ravira les utilisateurs grâce à ses fonctionnalités qui améliorent considérablement l'expérience utilisateur. Il est équipé du HONOR SuperCharge 66W pour des recharges rapides de batterie, d'un écran FullView de 6,67 pouces et d'un appareil photo quadruple de 64MP. Le HONOR 50 Lite est disponible en Deep Sea Blue, Space Silver et Midnight Black12. Il sera vendu au détail à 299 euros pour la version 6+128 Go.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur la boutique HONOR en ligne à l'adresse www.hihonor.com.

À propos de HONOR

Fondée en 2013, HONOR est un fournisseur mondial de premier plan d'appareils connectés. Nous nous engageons à devenir une marque technologique à l'échelle internationale et à permettre une vie connectée à travers tous les scénarios et tous les canaux, pour tout le monde. Avec un accent stratégique sur l'innovation, la qualité et le service, HONOR se consacre au développement d'une technologie qui permet aux gens du monde entier d'aller au-delà grâce à ses capacités de R&D et à sa technologie tournée vers l'avenir, ainsi qu'à la création d'un nouveau monde intelligent pour tous avec son portefeuille de produits innovants.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de HONOR à l'adresse www.hihonor.com ou envoyer un e-mail à [email protected]

Snapdragon est une marque ou une marque déposée de Qualcomm Incorporated.

Snapdragon est un produit de Qualcomm Technologies, Inc. et/ou de ses filiales.

[1] Les données proviennent du HONOR Consumer Insight Centre. Il s'agit de parts de marché hebdomadaires. [2] 90° est la spécification physique de la caméra, l'angle d'imagerie réel peut varier. [3] L'appareil photo principal arrière est un appareil photo de 108 Mpx. La photographie haute résolution peut être expérimentée en mode « HIGH-RES ». [4] L'enregistrement sans fil ne prend en charge que certains types d'écouteurs TWS. Certains types d'écouteurs TWS peuvent ne pas être pris en charge. Pour plus d'informations, veuillez contacter le service après-vente de HONOR. [5] L'écran du HONOR 50 adopte un design à coins ronds. Mesurée selon le rectangle standard, la longueur diagonale de l'écran est de 6,57 pouces (la surface visuelle réelle est légèrement inférieure). [6] Les données proviennent du laboratoire HONOR. [7] Sur des interfaces d'application et des écrans de jeu différents, le taux de rafraîchissement de l'écran et le taux d'échantillonnage tactile peuvent être légèrement différents. [8] La capacité de la batterie du HONOR 50 est une valeur typique, et la capacité nominale de la batterie est de 4200 mAh. [9] Le HONOR 50 prend en charge une charge filaire maximale de 66 W. Un chargeur HONOR de 66 W et un câble sont nécessaires. La vitesse de charge réelle peut varier en fonction des conditions environnementales et d'autres facteurs. [10] Les données de charge proviennent des résultats des tests du laboratoire HONOR. À une température de 25℃ et une humidité relative de 45 % à 80 %, le chargeur HONOR 66W et le câble de charge d'origine sont utilisés pour charger la batterie à partir de 3 % lorsque l'écran du téléphone est éteint. Les données de charge réelles peuvent varier en fonction des produits, des habitudes d'utilisation et des facteurs environnementaux. [11] Les données de test proviennent de Qualcomm, et l'objet de test comparé est le Qualcomm Snapdragon 765G. [12] Toutes les couleurs ne sont pas vendues dans toutes les régions. Veuillez vous référer aux produits réels vendus localement.



