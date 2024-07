Globaler Expansionskurs: SONGMICS HOME kündigt drei neue Lagerhäuser mit 80.000 Quadratmetern in Deutschland und England an

Mit einem weltweiten Umsatz von 861 Millionen US-Dollar im Jahr 2023 hat SONGMICS HOME seine profitable Leistung in den europäischen Märkten im Vergleich zum Vorjahr um 21,6 % gesteigert. Mit Blick auf die Zukunft plant SONGMICS HOME, sein Lager- und Logistiknetzwerk in Europa weiter auszubauen und zu verbessern, um den lokalen Verbrauchern hochwertige Einrichtungsgegenstände anzubieten.

Die beiden neuen Lagerhallen in Duisburg, die von der deutschen SONGMICS HOME - Gesellschaft Euziel International GmbH betrieben werden und als DUI und DPT bezeichnet werden, haben eine Gesamtfläche von 65.000 Quadratmetern und machen damit über 50 Prozent der deutschen Lagerkapazität von SONGMICS HOME aus. Es wird erwartet, dass diese neuen Erweiterungen die Lieferkosten für Containersendungen an das Lager um 25 Prozent senken werden, was die Kundenzufriedenheit und den Ruf des Unternehmens auf dem lokalen Markt verbessern könnte.

Das neue Lager in Coventry, das von der britischen Firma FURNOLIC CO. LTD betrieben wird, wird 15.000 Quadratmeter neue Lagerfläche bieten, was die Effizienz der Zustellung auf der letzten Meile im Vereinigten Königreich erheblich verbessern wird.

„Der Duisburger Logport ist ein zentraler Knotenpunkt für unsere Waren", so Yi Kong, Geschäftsführer der Euziel International GmbH. „Der Pachtvertrag bietet uns die Möglichkeit, im größten Binnenhafen der Welt Fuß zu fassen und unseren Warenfluss zu optimieren."

Der Duisburger Binnenhafen, der den europäischen Markt abdeckt, spielt eine strategische Rolle, da etwa 30 Prozent des Schienengüterverkehrs zwischen China und Europa über ihn abgewickelt werden und wöchentlich 60 Züge ankommen. Derzeit werden mehr als 80 Prozent der Container von SONGMICS HOME aus der europäischen Produktlinie über Duisburg in die Lager transportiert. Um die umfangreichen Anforderungen der lokalen Lagerhäuser zu unterstützen, wird die starke Fähigkeit von SONGMICS HOME, mit Hunderten von globalen Lieferanten in Verbindung zu treten und diese zu verwalten, zur treibenden Kraft.

Markus Bangen, Geschäftsführer von Duisport, sagte: „Wir freuen uns, die bestehende Immobilie auf der Mercatorinsel langfristig an einen Kunden zu vermieten, mit dem wir bereits an einem anderen Standort im Duisburger Hafen vertrauensvoll zusammenarbeiten."

Derzeit betreibt SONGMICS HOME mehr als 350.000 Quadratmeter Lagerhallen auf der ganzen Welt, mit Zentren in Deutschland, den USA, Großbritannien und China. Diese Lagereröffnungen zielen darauf ab, eine Reihe umfassender grenzüberschreitender Lager- und Logistiksysteme zu schaffen, die die nachhaltige Entwicklung des Unternehmens bei der globalen Geschäftsexpansion widerspiegeln.

Informationen zu SONGMICS HOME

SONGMICS HOME wurde offiziell im Jahr 2010 gegründet und verfügt über drei große Produktmarken, darunter SONGMICS für Heimtextilien, VASAGLE für stilvolle Möbel und Feandrea für Haustierbedarf. Die Mission von SONGMICS HOME lautet „Complete Your Dream Home" (Verwirklichen Sie Ihren Wohntraum) und das Unternehmen ist bestrebt, Kunden weltweit stilvolle und hochwertige Einrichtungsgegenstände anzubieten. Zusammen mit einer effizienten Erfahrung ermöglicht SONGMICS HOME jedem, sein Traumhaus mühelos zu gestalten.

Bis heute sind die Produkte des Unternehmens in mehr als 70 Ländern und Regionen, darunter Europa, Nord- und Mittelamerika und Asien, erfolgreich eingeführt worden und werden weltweit von über 20 Millionen Familien genutzt.

