La voie de l'expansion mondiale : SONGMICS HOME annonce l'ouverture de trois nouveaux entrepôts de 80 000 mètres carrés en Allemagne et en Angleterre

Avec un chiffre d'affaires mondial de 861 millions USD en 2023, SONGMICS HOME a réussi à renforcer sa rentabilité sur les marchés européens de 21,6 % en glissement annuel. À l'avenir, SONGMICS HOME prévoit de poursuivre l'expansion et la modernisation de son réseau d'entreposage et de logistique en Europe, afin de fournir des solutions d'ameublement haut de gamme aux consommateurs locaux.

Les deux nouveaux entrepôts de Duisbourg, exploités par la société allemande de SONGMICS HOME, Euziel International GmbH, et désignés sous les noms de DUI et DPT, ont une superficie totale de 65 000 mètres carrés, ce qui représente plus de 50 % de la capacité d'entreposage de SONGMICS HOME en Allemagne. Ces nouvelles extensions devraient permettre de réduire de 25 % les coûts de livraison des conteneurs à l'entrepôt, ce qui pourrait améliorer la satisfaction des clients et la réputation de l'entreprise sur le marché local.

Le nouvel entrepôt de Coventry exploité par sa société britannique FURNOLIC CO. LTD ajoutera 15 000 mètres carrés d'espace d'entreposage, ce qui renforcera considérablement l'efficacité de la livraison du dernier kilomètre au Royaume-Uni.

« Le port logistique de Duisbourg est une plaque tournante pour nos marchandises », déclare Yi Kong, directeur général, Euziel International GmbH. « Le contrat de location nous donne l'occasion de nous implanter dans le plus grand port intérieur du monde et d'optimiser nos flux de marchandises ».

Le port de Duisbourg, qui couvre le marché européen, joue un rôle stratégique. Environ 30 % des échanges ferroviaires entre la Chine et l'Europe passent par lui, avec 60 trains arrivant chaque semaine. Actuellement, plus de 80 % des conteneurs de la ligne européenne de SONGMICS HOME transitent par Duisbourg vers les entrepôts. Pour répondre à la forte demande des entrepôts locaux, la solide capacité de SONGMICS HOME à entrer en contact avec des centaines de fournisseurs mondiaux et à les gérer devient sa principale force motrice.

Markus Bangen, CEO, Duisport, déclare : « Nous sommes ravis de louer la propriété existante sur l'île Mercator à Euziel, un partenaire de confiance avec lequel nous avons une relation de travail établie sur un autre site portuaire de Duisbourg »

À l'heure actuelle, SONGMICS HOME exploite plus de 350 000 mètres carrés d'entrepôts dans le monde entier, avec des centres situés en Allemagne, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Chine. Ces ouvertures d'entrepôts visent à mettre en place un ensemble de systèmes complets d'entreposage et de logistique transfrontaliers, reflétant le développement durable de l'entreprise dans le cadre de son expansion commerciale mondiale.

À propos de SONGMICS HOME

SONGMICS HOME a été officiellement créé en 2010 et possède trois grandes marques de produits : SONGMICS pour l'ameublement, VASAGLE pour les meubles raffinés et Feandrea pour les articles pour animaux de compagnie. Avec pour mission de « Complete Your Dream Home », SONGMICS HOME s'efforce de fournir aux consommateurs du monde entier des produits d'ameublement élégants et de grande valeur. Avec une expérience reconnue, SONGMICS HOME permet à chacun de créer sans effort la maison de ses rêves.

À ce jour, ses produits ont été introduits dans plus de 70 pays et régions, dont l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et l'Asie, desservant plus de 20 millions de familles dans le monde.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.songmicshome.com.

Facebook : https://www.facebook.com/SONGMICSHOME

Instagram : https://www.instagram.com/songmicshome/

YouTube : https://www.youtube.com/@SONGMICS_HOME

Contact avec les médias : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2463384/dji_fly_20240625_163322_143_1719326018217_photo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2463385/dji_fly_20240625_161946_129_1719325210489_photo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2463386/dji_fly_20240625_153330_113_1719322428262_photo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2463387/4.jpg