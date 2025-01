Govee, al salone CES 2025, annuncia una nuova tecnologia di illuminazione per esperienze di vita di alto livello

LAS VEGAS, 6 gennaio 2025 /PRNewswire/ -- Govee, leader mondiale nell'illuminazione d'ambiente intelligente, presenta le sue ultime innovazioni al CES 2025, stand 51916, Venetian Expo. Con il tema "Porta il colore nella vita quotidiana", Govee si propone di creare esperienze di illuminazione personalizzate e immersive che favoriscono la connessione con gli utenti, sia a livello pratico che emotivo, rendendo più luminosi e piacevoli i momenti quotidiani.

Illuminazione creativa per spazi personalizzati:

Govee Announces New Lighting Technology for Elevated Living Experiences at CES 2025.

Illuminazione Gaming Pixel Govee: offre un'esperienza di pixel art più ricca, con display maggiormente precisi e vivaci, che consentono agli utenti di liberare la propria creatività tramite l'avanzata tecnologia AI Lighting Bot e le funzionalità personalizzate 'fai da te'.

offre un'esperienza di pixel art più ricca, con display maggiormente precisi e vivaci, che consentono agli utenti di liberare la propria creatività tramite l'avanzata tecnologia AI Lighting Bot e le funzionalità personalizzate 'fai da te'. Mini pannelli luminosi Govee: offrono una personalizzazione senza paragoni, con un design compatto e vivaci colori RGBIC. Il chip MCU integrato semplifica la configurazione e consente di collegare fino a 120 pannelli tramite un sistema a spinta (push-type), per una libertà creativa illimitata.

offrono una personalizzazione senza paragoni, con un design compatto e vivaci colori RGBIC. Il chip MCU integrato semplifica la configurazione e consente di collegare fino a 120 pannelli tramite un sistema a spinta (push-type), per una libertà creativa illimitata. Lampada da tavolo Govee 2 Pro x Sound di JBL: combina l'illuminazione RGBICWW di Govee con l'audio JBL, per un'esperienza audiovisiva immersiva. La lampada portatile e ricaricabile offre la flessibilità necessaria per godere della migliore esperienza di luce e suono in qualsiasi punto della casa.

Porta il colore nella vita quotidiana con le novità per l'illuminazione d'ambiente targate Govee

L'illuminazione è essenziale nella vita di tutti i giorni e ne influenza ogni aspetto, dalla produttività all'espressione personale. Oltre alla luce bianca per la vita quotidiana, anche la luce colorata è importante per creare atmosfere e sensazioni che rendono più piacevole l'intrattenimento domestico.

Illuminazione per interni : lampada da terra Govee Uplighter, striscia luminosa con kit Skyline, Ceiling Light Pro e lampade da pranzo per atmosfere curate.

: lampada da terra Govee Uplighter, striscia luminosa con kit Skyline, Ceiling Light Pro e lampade da pranzo per atmosfere curate. Illuminazione da esterni : lampioncini da esterni, applique da parete Govee per esterni UpDown, Pathway Lights 2 per esterni, e molto altro ancora, per un'illuminazione flessibile, elegante e irresistibile dedicata agli spazi esterni.

: lampioncini da esterni, applique da parete Govee per esterni UpDown, Pathway Lights 2 per esterni, e molto altro ancora, per un'illuminazione flessibile, elegante e irresistibile dedicata agli spazi esterni. Spettacolo di luci personalizzato: Govee DreamView consente agli utenti di personalizzare in tutta facilità gli effetti luce in base al proprio umore e alle proprie preferenze.

Integrazione basata sull'AI di illuminazione e materia leader di settore

Govee rivoluziona le esperienze di illuminazione con AI Lighting Bot di Govee, un avanzato sistema avanzato basato sull'intelligenza artificiale che consente agli utenti di creare effetti luce estremamente personalizzati. Dotato di un modello autoaddestrato su larga scala con 12 miliardi di parametri e di un innovativo algoritmo di regolazione del colore, offre un'accuratezza eccezionale ed effetti luce AI dinamici, perfetti sia per l'illuminazione lineare che per quella delle superfici. Grazie a un'interfaccia intuitiva e alla capacità di generare e personalizzare rapidamente effetti luce AI in un solo secondo, la tecnologia AI Lighting Bot offre una flessibilità creativa senza paragoni. Sempre più prodotti Govee ora supportano lo standard Matter, per un'integrazione semplice con i principali sistemi di domotica.

Per maggiori informazioni su Govee visitare il sito govee.com.

Informazioni su Govee

Dal 2017 Govee rivoluziona l'esperienza di ambienti in cui si vive intelligenti con soluzioni di illuminazione d'ambiente innovative, efficienti e pratiche per l'intera casa. Dagli spazi abitativi alle postazioni di gioco, fino alle aree esterne e oltre, l'illuminazione intelligente di Govee non è solo incredibile dal punto di vista visivo, ma trasforma i momenti quotidiani in esperienze di luce personalizzate e coinvolgenti. Abbracciando l'idea secondo cui "L'illuminazione può essere divertente", Govee si impegna a portare un'illuminazione vivace in ogni angolo della casa, a promuovere connessioni con gli utenti, sia a livello pratico che emotivo, e a rendere più luminosi e piacevoli i momenti quotidiani.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2590024/KV_Black.jpg