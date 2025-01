Govee annonce une nouvelle technologie d'éclairage pour des expériences de vie améliorées au CES 2025

LAS VEGAS, 6 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Govee, un chef de file mondial de l'éclairage ambiant intelligent, présente ses dernières innovations au CES 2025, stand 51916, Venetian Expo. Sous le thème « Apporter de la couleur au quotidien », Govee vise à créer des expériences d'éclairage personnalisées et immersives qui favorisent les liens avec les utilisateurs, tant sur le plan pratique qu'émotionnel, en rendant les moments de la vie quotidienne plus lumineux et plus agréables.

Un éclairage créatif pour un espace personnalisé :

Govee Announces New Lighting Technology for Elevated Living Experiences at CES 2025.

Lumière de gaming pixel de Govee : Les utilisateurs peuvent ainsi donné libre cours à leur créativité grâce à une technologie AI Lighting Bot améliorée et à des fonctions personnalisées.

Les utilisateurs peuvent ainsi donné libre cours à leur créativité grâce à une technologie AI Lighting Bot améliorée et à des fonctions personnalisées. Mini panneaux lumineux Govee : Offrent une personnalisation inégalée avec un design compact et des couleurs RGBIC vibrantes. La puce MCU intégrée simplifie la configuration et permet de connecter jusqu'à 120 panneaux à l'aide d'un bouton poussoir, pour une liberté de création illimitée.

Offrent une personnalisation inégalée avec un design compact et des couleurs RGBIC vibrantes. La puce MCU intégrée simplifie la configuration et permet de connecter jusqu'à 120 panneaux à l'aide d'un bouton poussoir, pour une liberté de création illimitée. Lampe de table Govee 2 Pro x Sound by JBL : Combine l'éclairage RGBICWW de Govee avec le son de JBL pour une expérience audiovisuelle immersive. La lampe portable et rechargeable offre la flexibilité nécessaire pour profiter de l'expérience ultime de la lumière et du son partout dans la maison.

Apportez de la couleur à votre quotidien avec les innovations de Govee en matière d'éclairage ambiant

L'éclairage est un élément essentiel de la vie quotidienne, qui conditionne tout, de la productivité à l'expression personnelle. Outre l'éclairage blanc pour les activités quotidiennes, l'éclairage coloré est important pour créer des atmosphères et des ambiances, rendant ainsi les loisirs à domicile plus agréables.

Éclairage intérieur : lampadaire Govee Uplighter, bande lumineuse avec kit Skyline, plafonnier Pro et lampes de salle à manger pour des ambiances raffinées.

: lampadaire Govee Uplighter, bande lumineuse avec kit Skyline, plafonnier Pro et lampes de salle à manger pour des ambiances raffinées. Éclairage extérieur : lampadaires d'extérieur, appliques d'extérieur Govee, lampadaires d'extérieur pour allées 2 et plus encore, fournit un éclairage flexible, élégant et captivant pour les espaces extérieurs.

: lampadaires d'extérieur, appliques d'extérieur Govee, lampadaires d'extérieur pour allées 2 et plus encore, fournit un éclairage flexible, élégant et captivant pour les espaces extérieurs. Spectacle lumineux personnalisé : Govee DreamView permet aux utilisateurs de personnaliser sans effort les jeux de lumière en fonction de leur humeur et de leurs préférences.

L'éclairage par l'IA et l'intégration de la matière à la pointe de l'industrie

Govee révolutionne les expériences d'éclairage avec le Govee AI Lighting Bot, un système avancé alimenté par l'IA qui permet aux utilisateurs de créer des effets d'éclairage hautement personnalisés. Doté d'un modèle à grande échelle auto-appris avec 12 milliards de paramètres et d'un algorithme innovant de réglage des couleurs, il offre une précision exceptionnelle et des effets d'éclairage AI dynamiques, parfaits pour les éclairages linéaires et de surface. Avec une interface conviviale et la possibilité de générer rapidement des effets d'éclairage IA personnalisables en seulement une seconde, le AI Lighting Bot offre une flexibilité créative inégalée. Davantage de produits Govee sont désormais compatibles avec la norme Matter, ce qui permet une intégration aisée avec les principaux systèmes domestiques intelligents.

Pour plus d'informations sur Govee, rendez-vous sur https://www.govee.com/govee.com.

À propos de Govee

Govee révolutionne l'expérience de la vie intelligente depuis 2017, avec des solutions d'éclairage d'ambiance innovantes, efficaces et conviviales pour toute la maison. Qu'il s'agisse d'espaces de vie, d'installations de jeux, d'espaces extérieurs ou autres, l'éclairage intelligent de Govee n'est pas seulement visuellement époustouflant, il transforme les moments de la vie quotidienne en expériences lumineuses personnalisées et attrayantes. En adoptant l'idée que « Lights Can Be Fun », Govee s'engage à apporter un éclairage d'ambiance vibrant dans chaque coin de la maison, à favoriser les connexions avec les utilisateurs à la fois sur le plan pratique et émotionnel et à rendre les moments de tous les jours plus lumineux et plus agréables.

