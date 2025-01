Govee kondigt op CES 2025 nieuwe verlichtingstechnologie aan voor een aangenamere woonbeleving

LAS VEGAS, 6 januari 2025 /PRNewswire/ -- Govee, een wereldwijd toonaangevend bedrijf op het gebied van slimme sfeerverlichting, presenteert haar nieuwste innovaties op stand 51916 van de Venetian Expo tijdens CES 2025. Onder het motto "Bring Color to Daily Life" streeft Govee ernaar gepersonaliseerde en meeslepende verlichtingservaringen te creëren, om zowel op praktisch als op emotioneel niveau een band met de gebruiker op te bouwen en om alledaagse momenten kleurrijker en aangenamer te maken.

Creatieve verlichting voor een persoonlijke ruimte:

Govee's Gaming Pixel Light: biedt een rijkere pixel art-beleving met een nauwkeurigere, levendigere weergave en stelt gebruikers in staat hun creativiteit de vrije loop te laten met verbeterde AI Lighting Bot-technologie en gepersonaliseerde doe-het-zelf-functies.

Govee Mini Panel Lights: bieden ongeëvenaarde aanpassingsmogelijkheden met een compact ontwerp en levendige RGBIC-kleuren. De ingebouwde MCU-chip vereenvoudigt de configuratie en maakt klikaansluitingen van maximaal 120 panelen mogelijk voor onbegrensde creatieve vrijheid.

Govee Table Lamp 2 Pro x Sound by JBL: biedt een combinatie van de RGBICWW-verlichting van Govee en het geluid van JBL voor een meeslepende audiovisuele ervaring. De draagbare en oplaadbare lamp biedt flexibiliteit om overal in huis te genieten van de ultieme licht- en geluidsbeleving.

Breng kleur in het dagelijks leven met de nieuwe innovaties van Govee op het gebied van sfeerverlichting

Verlichting vormt een essentieel ondereel van het dagelijks leven en heeft een effect op alle aspecten van het leven, van productiviteit tot persoonlijke expressie. Naast witte verlichting voor alledaagse activiteiten is gekleurd licht belangrijk voor het creëren van een specifieke sfeer of stemming, waardoor home entertaintment nog leuker wordt.

Binnenverlichting: Govee Uplighter Floor Lamp, Strip Light with Skyline Kit, Ceiling Light Pro en eetkamerlampen voor een bijzondere sfeer.

Buitenverlichting: Outdoor Lamp Post Lights, Govee Outdoor UpDown Wall Light, Outdoor Pathway Lights 2 en andere lampen bieden flexibele, stijlolle en betoverende verlichting voor buiten.

Persoonlijke lichtshow: Met Govee DreamView kunnen gebruikers moeiteloos lichtshows maken die zijn afgestemd op hun stemming en voorkeuren.

Toonaangevende AI-verlichting en integratie van Matter

Govee brengt een revolutie op het gebied van verlichtingservaringen teweeg met de Govee AI Lighting Bot, een geavanceerd AI-gestuurd systeem waarmee gebruikers zeer gepersonaliseerde verlichtingseffecten kunnen creëren. Met behulp van een zelfgetraind grootschalig model met 12 miljard parameters en een innovatief kleurafstemmingsalgoritme levert de Govee I Lighting Bot uitzonderlijk nauwkeurige en dynamische AI-verlichtingseffecten, perfect voor zowel lineaire als oppervlakteverlichting. Met een gebruiksvriendelijke interface en de mogelijkheid om binnen een seconde instelbare AI-verlichtingseffecten te genereren, biedt de AI Lighting Bot ongekende creatieve flexibiliteit. Steeds meer Govee-producten ondersteunen nu de Matter-standaard, waardoor soepele integratie met de belangrijkste smart home-systemen mogelijk is.

Ga voor meer informatie over Govee naar https://www.govee.com/

Over Govee

Govee zorgt sinds 2017 voor een revolutie op het gebied van intelligent wonen met innovatieve, efficiënte en probleemloze sfeerverlichting voor het hele huis. Van leefruimten en gamingopstellingen tot ruimtes rond het huis en nog veel meer - de slimme verlichting van Govee is niet alleen visueel adembenemend, maar maakt van alledaagse momenten bijzondere en boeiende verlichtingservaringen. Govee omarmt het motto "Lights Can Be Fun" en streeft ernaar om kleurrijke sfeerverlichting te brengen in elke hoek van de woning, om zowel op praktisch als op emotioneel niveau een band met de gebruiker op te bouwen en om alledaagse momenten kleurrijker en aangenamer te maken.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2590024/KV_Black.jpg