Grüne Vision, blaue Zukunft: Midea veranstaltet Konferenz zur Einführung seiner NZEC Smart-Home-Lösung

Das Unternehmen feierte auch einen neuen Meilenstein in der Produktion seiner R290-angetriebenen Produkte

FOSHAN, China, 15. Okt. 2021 /PRNewswire/ -- Am 11. Oktober veranstaltete Midea (000333.SZ), die weltweit führende Marke im Bereich der Luftaufbereitung, eine Konferenz unter dem Motto „Grüne Vision, blaue Zukunft", die Branchenexperten sowie führende Vertreter der Handels- und Klimapolitik unter einem Dach vereinte, um der Einführung von Mideas neuester Smart-Home-Lösung „Green House" beizuwohnen. Diese Lösung soll der Welt helfen, NZEC-Emissionen (Near Zero Energy Consumption) zu erreichen. Außerdem wurden die Meilensteine des Unternehmens zur Unterstützung der Energieeffizienz und zur Eindämmung der globalen Erwärmung vorgestellt.