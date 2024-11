GTI start wereldwijde werving voor Intelligent RAN, Ubiquitous AI Project van 5G-A×AI-ontwikkelingsprogramma

ISTANBUL, 7 november 2024 /PRNewswire/ -- Tijdens het Global MBB Forum 2024 (MBBF 2024), gaf GTI het startschot voor de wereldwijde werving voor het Intelligent RAN, Ubiquitous AI Project, gericht op het versnellen van de tweezijdige empowerment tussen 5G-A en AI in zijn 5G-A×AI-ontwikkelingsprogramma. De convergentie van 5G-A en AI werd besproken onder toonaangevende operators en industriële partners, onder meer GSMA, China Mobile, Telefónica, AIS, HKT, Zain, Leju Robot en Huawei. Door innovatieve technologieën, toepassingen en samenwerkingsmogelijkheden te verkennen, willen ze nieuwe mogelijkheden voor bedrijfsgroei ontsluiten.

GTI holding the global recruitment ceremony

Het Intelligent RAN, Ubiquitous AI Project van GTI is gebaseerd op zijn 5G-A×AI-ontwikkelingsprogramma en dient twee belangrijke doelen. Ten eerste zal het 5G-A-netwerken en AI combineren om intelligente O&M, netwerkoptimalisatie, energiebesparing en de monetisatie van ervaringen mogelijk te maken, zodat wereldwijde operators hun netwerkproductitviteit kunnen verbeteren. Ten tweede zal dankzij het project de ontwikkeling van de mobiele AI-sector worden versneld. Door AI in verschillende sectoren te integreren en de netwerkcapaciteit te upgraden, kunnen AI-diensten beter worden ondersteund en wordt de innovatie van industriële proefbenchmarks en hoogwaardige use cases bevorderd.

Sinds de commerciële introductie van 5G zijn er wereldwijd ongeveer 5,94 miljoen 5G-basisstations geïnstalleerd. Deze bedienen 1,87 miljard 5G-gebruikers. 5G is ook ontwikkeld en verbeterd naar 5G-A voor commercieel gebruik, zodat nieuwe waarde wordt gecreëerd voor individuen, gezinnen en industrieën. Generatieve AI-technologieën worden rijp en versmelten steeds meer met 5G-A om de ontwikkeling van intelligente toepassingen en multimodale interacties verder te stimuleren. Om het beste uit deze fusie te halen, lanceerde GTI in mei van dit jaar het 5G-A×AI- Development Program, met de visie om innovatieve toepassingen te verkennen, nieuwe zakelijke waarde te creëren en de ontwikkeling van de mobiele AI-industrie te versnellen.

Sinds de start heeft het programma veel steun gekregen, met aanvankelijk meer dan 20 operators en partners uit Azië, Noord- en Zuid-Amerika en Europa die zich hiervoor hebben aangemeld. Samen hebben deze leden actief deelgenomen aan kerntaken en aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het opzetten van open labs, het bouwen van een open collaboratieve innovatiegemeenschap en het verkennen van innovatieve use cases met betrekking tot 5G-A×AI-integratie.

In het kader van het programma zijn vier open labs opgezet en in bedrijf om basisomgevingen, apparatuurfaciliteiten, industriële toepassingsscenario's en andere middelen te bieden voor innovatie op het gebied van 5G-A×AI-integratie, gericht op AI voor RAN en RAN voor AI.

Om de open gezamenlijke innovatiegemeenschap te stimuleren, lanceerden GTI en GSMA Foundry in september van dit jaar de eerste reeks "Challenges", gericht op de belangrijkste obstakels bij de integratie van 5G-A en AI en het stimuleren van nieuwe samenwerkingsmogelijkheden.

Het programma heeft hoogwaardige digitale en intelligente gebruiksscenario's onderzocht in scenario's zoals het dagelijks leven, zware industrie, energie, transport en gemeentelijk beheer. Op basis van succesverhalen over de integratie van 5G-A en AI heeft het bedrijf kopieerbare sjablonen voor bedrijfsmodellen ontwikkeld als referenties voor waardecreatie en monetisatie.

GTI werd opgericht in 2011 en is uitgegroeid tot een invloedrijk internationaal samenwerkingsplatform op het gebied van wereldwijde mobiele communicatie. Momenteel heeft het 146 operators en 262 branchepartners als lid. In de toekomst zal het de geïntegreerde innovatie van 5G-A en AI in technologie, bedrijven en ecosystemen blijven bevorderen. Dit zal de digitale en intelligente transformatie van economieën en samenlevingen ondersteunen, nieuwe inkomstenmogelijkheden ontsluiten en de groei van de industrie stimuleren.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2549873/49677801_03F7_435C_A905_2F82B901BF81.jpg