Guidepoint breidt zijn netwerk uit naar meer dan 1 miljoen experts

NEW YORK, 8 december 2021 /PRNewswire/ -- Guidepoint, een toonaangevend expertnetwerkbedrijf, heeft vandaag aangekondigd dat zijn wereldwijde professionele netwerk is uitgegroeid tot meer dan 1.000.000 toonaangevende professionele deskundigen, na jaren van opeenvolgende sterke, organische groei.

Guidepoint helpt klanten de informatie te vinden waar ze naar op zoek zijn door samen te werken met beleggers, bedrijven, beheersadviseurs en advocatenkantoren met de experts die het meest geschikt zijn om informatie te verstrekken voor kritische besluitvorming en om bruikbare antwoorden te geven op dringende vragen.

"Het bereiken van een miljoen experts betekent meer dan alleen de zoveelste mijlpaal 'afvinken'. De groeiende beschikbaarheid, verschillende achtergronden en unieke perspectieven die onze experts bieden, bieden onze klanten inzicht in bijna elk onderwerp." aldus Albert Sebag, oprichter en CEO van Guidepoint. "Naarmate we ons bereik uitbreiden, zullen onze klanten sneller dan ooit toegang hebben tot primair onderzoek."

Met meer dan 1000 medewerkers op 16 kantoren in vier continenten werken klanten samen met Guidepoint om direct toegang te krijgen tot informatie via telefonische consultaties, enquêtes, evenementen en gepatenteerde producten om inzichten in data te geven. Het strenge nalevingskader van Guidepoint past zich aan om te voldoen aan de specifieke behoeften van elke klant, onder begeleiding van het hoofd juridische zaken van het bedrijf, die ook als Senior Fellow van de Regulatory Compliance Association fungeert.

De uitbreiding van het netwerk van Guidepoint is een direct gevolg van uitstekende wereldwijde wervingsinspanningen op maat, gecombineerd met de snelheid en het vermogen om aan de verwachtingen van klanten te voldoen. Het bedrijf, dat kan bogen op een jarenlange reputatie op het gebied van uitmuntendheid en hoogwaardige klantenservice, heeft onlangs nieuwe kantoren geopend in Athene, Sydney en Mumbai om zijn groeiende klantenbestand beter van dienst te zijn en om de snelle groei van medewerkers in 2021 mogelijk te maken.

Over Guidepoint

Guidepoint, een toonaangevend expertnetwerk, verbindt klanten met geverifieerde vakkundige experts in zijn wereldwijde professionele netwerk. Het brede aanbod van diensten van Guidepoint geeft klanten toegang tot nieuwe sectoren, om zich snel over belangrijke onderwerpen te informeren, om een diepgaande verkenning van cruciale onderwerpen mogelijk te maken en om kwalitatieve inzichten te valideren. Onze wereldwijde klantenlijst omvat toonaangevende adviesbedrijven, hedgefondsen, private equity-bedrijven en openbare bedrijven met een Fortune-notering.

Kijk voor meer informatie op www.guidepoint.com.

