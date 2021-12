Guidepoint expande rede para integrar mais de um milhão de especialistas

NOVA YORK, 8 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Guidepoint, uma empresa líder em redes especializadas, anunciou hoje que sua rede profissional global foi ampliada para incorporar mais de um milhão de especialistas líderes no setor e no assunto, após anos consecutivos de sólido crescimento orgânico.

A Guidepoint atende às necessidades de pesquisa dos clientes por meio da parceria com firmas de investimento, corporações, consultores de gestão e escritórios de advocacia com os especialistas mais adequados para fundamentar a tomada de decisões críticas e transformar questões urgentes em respostas acionáveis.

"Alcançar um milhão de especialistas significa mais do que apenas mais um marco concluído. A disponibilidade cada vez maior, diversidade de experiências e perspectivas exclusivas que os nossos especialistas agregam permitirão aos nossos clientes obter uma visão sobre quase qualquer tópico", disse Albert Sebag, fundador e CEO da Guidepoint. "À medida que continuarmos a expandir nosso alcance, nossos clientes terão acesso à pesquisa primária mais rápida e oportunamente do que nunca ."

Com mais de mil funcionários em 16 escritórios em quatro continentes, os clientes fazem parceria com a Guidepoint para acessar inteligência em primeira pessoa por meio de consultas por telefone, pesquisas, eventos e produtos de insights de dados proprietários. Sob a orientação do diretor jurídico da empresa, que também atua como membro sênior da Regulatory Compliance Association, a estrutura rigorosa de conformidade da Guidepoint se adapta para atender às necessidades específicas de cada cliente.

A expansão da rede da Guidepoint é resultado direto dos excelentes esforços globais de recrutamento personalizado, combinados com a velocidade e capacidade de atender às expectativas do cliente. Respaldada por uma longa reputação de excelência e atendimento ao cliente altamente personalizado, a empresa abriu recentemente novos escritórios em Atenas, Sydney e Mumbai para melhor atender sua crescente base de clientes e acomodar o rápido crescimento de funcionários em 2021.

A Guidepoint, rede líder de especialistas, conecta clientes com especialistas verificados no assunto de sua rede profissional global. A ampla gama de serviços da Guidepoint capacita os clientes a acessar novos setores, praticar tópicos de tendência, capacitar uma exploração aprofundada de assuntos críticos e oferecer validação de informações qualitativas. Nossa lista de clientes multinacionais inclui as principais empresas de consultoria, fundos de private equity, empresas de capital privado e empresas públicas com classificação da Fortune.

