Guindaste da Zoomlion de 2.400 toneladas para todos os terrenos quebra recorde mundial de içamento e já está disponível para compras no atacado

O ZAT24000H foi desenvolvido especialmente para construções com içamento de equipamentos de energia eólica, combinando as vantagens de desempenho robusto de elevação, facilidade de transporte e operação, bem como forte adaptabilidade a uma ampla gama de condições de trabalho.

Ele emprega lanças combinadas telescópicas e eólicas para operação específica para energia eólica, o que satisfaz plenamente os requisitos de instalação de turbinas eólicas de 160 metros. Sua combinação de lança principal longa com lança de energia eólica curta e sobrecarga integrada tornam o içamento e a desmontagem/montagem mais eficientes. O sistema de içamento de alta potência do modelo com um pequeno aumento de ampliação consegue içar uma turbina eólica a 160 metros em 30 minutos.

Além disso, o projeto de estrutura especial do ZAT24000H conta com a estrutura diferenciada de lança de pino bilateral de cilindro único com recursos aprimorados anti-inclinação lateral. O projeto rígido otimizado da lança contínua e o sistema eletro-hidráulico de controle de segurança inteligente aumentam significativamente a capacidade de resistência ao vento e garantia de segurança do produto.

"Durante o desenvolvimento desse produto, a Zoomlion teve uma profunda conversa conosco para garantir o cumprimento das condições de trabalho e especificações técnicas. Estamos confiantes nesse produto líder de mercado uma vez que vimos a busca contínua da Zoomlion pela qualidade e seu espírito inabalável de alcançar a excelência", disse Shen Qi, gerente geral da Haibin Lifting Installing Engineering.

"Nossas conquistas também se devem a nossos clientes, uma vez que não podemos alcançar esses marcos sem seu apoio. Esperamos realizar uma cooperação mais ampla e profunda para gerar ganhos mútuos e maior valor", disse Luo Kai, vice-presidente da Zoomlion e gerente geral da divisão de engenharia de guindastes.

A Zoomlion vem abrindo novos caminhos no desenvolvimento de maquinários de construção de grandes tonelagens nas últimas duas décadas. A Zoomlion lançou o maior caminhão-guindaste em termos de tonelagem da China (QY300), os maiores guindastes sobre esteiras da China (QUY600 e QUY1000) e o guindaste mais forte do mundo para a época (ZCC3200NP). Em 2012, a Zoomlion criou o QAY2000, o guindaste para todos os terrenos mais potente do mundo e mais uma vez quebrou o recorde com o ZAT24000H este ano.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1852786/Zoomlion_s_2_400_ton_All_Terrain_Crane_Breaks_the_World_Hoisting_Record__now_in_Bulk_Sale.jpg

FONTE Zoomlion

SOURCE Zoomlion