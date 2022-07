La grue tout terrain de 2400 tonnes de Zoomlion bat le record du monde de levage, maintenant en vente en vrac

Le ZAT24000H a été spécialement développé pour les constructions éoliennes, combinant les avantages des performances de levage robustes, de la facilité de transport et de fonctionnement, ainsi que d'une forte adaptabilité à un large éventail de conditions de travail.

Il utilise des estacades télescopiques et éoliennes combinées pour l'exploitation de l'énergie éolienne, qui répond pleinement aux exigences d'installation des éoliennes de 160 mètres. Sa longue flèche principale, sa flèche éolienne courte et sa surcharge intégrée rendent le levage et le démontage/l'assemblage plus efficaces. Le système de levage à haute puissance du modèle avec un petit grossissement peut atteindre 160 mètres en 30 minutes.

De plus, la structure spéciale du ZAT24000H est dotée d'une structure unique à double axe latéral à simple cylindre avec des capacités améliorées de flexion anti-vol. La conception rigide optimisée de la flèche continue et du système de contrôle de sécurité intelligent électro-hydraulique augmente considérablement la capacité du produit pour la résistance au vent et l'assurance de sécurité.

« Lors du développement de ce produit, Zoomlion a engagé un dialogue approfondi avec nous pour s'assurer de respecter les conditions de travail et les spécifications techniques. Nous sommes confiants de ce produit leader du marché que nous avons vu la poursuite continue de Zoomlion de la qualité et l'esprit ultime d'atteindre l'excellence", a déclaré Shen Qi, directeur général de Haibin Lifting Installing Engineering.

« Nos réalisations font également honneur à nos clients, car nous ne pouvons pas atteindre ces jalons sans leur soutien. Nous nous réjouissons à la perspective de mener à bien une coopération plus étendue et plus approfondie pour parvenir à des gains mutuels et à une plus grande valeur », a déclaré Luo Kai, vice-président de Zoomlion et directeur général de la branche des grues mécaniques.

Zoomlion a ouvert de nouveaux horizons dans le développement de machines de construction de gros tonnage au cours des deux dernières décennies. Zoomlion a dévoilé la plus grande grue de camion en termes de tonnage en Chine (QY300), la plus grande grue à chenilles en Chine (QUY600 et QUY1000), et la plus forte grue dans le monde à l'époque (ZCC3200NP). Zoomlion a créé la QAY2000, la grue tout-terrain la plus puissante au monde, en 2012, et a encore une fois battu le record avec la ZAT24000H cette année.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1852728/Zoomlion_s_2_400_ton_All_Terrain_Crane_Breaks_the_World_Hoisting_Record__now_in_Bulk_Sale.jpg

SOURCE Zoomlion