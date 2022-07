La grúa todoterreno de 2.400 toneladas de Zoomlion rompe el récord de elevación mundial, ahora en venta masiva

CHANGSHA, China, 5 de julio de 2022 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion"; 1157.HK) entregó dos unidades de su grúa todo terreno ZAT24000H a la Huanghua Haibin Lifting Installing Engineering Co., Ltd. el 30 de junio en la provincia de Hebei. El megamodelo superó el récord anterior de Zoomlion por fabricar la mayor grúa todoterreno de 2.000 toneladas, que se convirtió en la más grande del mundo.