BAODING, China,, 8 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- Recientemente, GWM organizó un evento global de experiencia de medios sobre sus productos de energías nuevas en Baoding, China. El evento permitió confirmar su compromiso con la electrificación, así como su valor de marca "Go With More" con el lanzamiento de una serie de productos inteligentes de energías nuevas.

GWM lleva a cabo el NEV Experience Event para exhibir su nueva estrategia energética (PRNewsfoto/GWM)

GWM invitó a cientos de medios y distribuidores de más de 60 países y regiones a experimentar sus vehículos y tecnologías inteligentes de energías nuevas. El campo de pruebas automotriz de GWM, uno de los más avanzados de Asia, cuenta con cientos de pavimentos de alto nivel, incluidos anillos de alta velocidad, cuadrados dinámicos y colinas de prueba. Gracias a ello, el campo cumple con rigurosos requisitos de prueba aptos para todo tipo de modelo de vehículos.

GWM proporcionó a los medios y distribuidores modelos de diferentes sub-marcas, entre las que se incluyen SUV, HAVAL H6 PHEV, GWM TANK500 PHEV, POER Shanhai HEV y ORA 07 de mediana energía nueva de HAVAL.

La nueva SUV GWM de mediana energía nueva de HAVAL (código interno B07, llamado "Fierce Dragon MAX en el mercado chino"), se lanza como una familia inteligente de SUV de energía nueva. Con una distancia entre ejes de 2,8 metros, el modelo tiene una excelente capacidad de expansión del espacio, que permite satisfacer las necesidades de quienes hacen viajes en familia. En términos de potencia, es el primer modelo de GWM equipado con Hi4 (4x4 inteligente e híbrido), que alcanza un equilibrio entre alto rendimiento y bajo consumo de combustible.

ORA 07, posicionado como un cupé eléctrico puro súper optimizado, cuenta con un diseño fastback. El diseño estético súper optimizado es elegante y moderno a la vez y combina un estilo deportivo y a la moda. En cuanto a los detalles del interior, se utiliza una gran cantidad de materiales ecológicos, lo que le da una sensación de comfort y delicadeza tanto al conductor como a los pasajeros.

Después de la actividad, los medios y distribuidores elogiaron la innovación tecnológica, la calidad de los productos y el rendimiento de los vehículos de GWM. Un participante comentó que GWM ha demostrado un rendimiento excepcional en el desarrollo de la electrificación, y la actividad permitió comprobar la fortaleza y las tecnologías avanzadas de GWM.

El evento constituyó una oportunidad única para manifestar el compromiso de GWM con la electrificación y el desarrollo sostenible en la industria automotriz. GWM ha implementado nuevas tecnologías y modelos, lo que deja en claro su avance a plena velocidad hacia la transformación energética. Esto mismo está alineado con su concepto de I+D de "insumos precisos para alcanzar el liderazgo de la industria".

El año pasado, GWM invirtió CNY 12,18 mil millones en I+D, un aumento interanual del 34,34 %. Para 2025, el gasto total de I+D de GWM superará los CNY 100 mil millones. Estas cifras son prueba del esfuerzo persistente de GWM por impuslar la transformación inteligente de nuevas energías mediante tecnologías innovadoras.

GWM ha establecido una matriz integral de productos de nuevas energías con diversas formas de energía en todo el mundo, como HEV, PHEV y EV. Mirando hacia adelante, GWM mantendrá su compromiso de actualizar su línea de productos de nuevas energías en todo el mundo con la visión de ofrecer a los usuarios opciones aún más inteligentes y de alta calidad.

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/2071617/image_1.jpg

FUENTE GWM

SOURCE GWM