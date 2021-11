H A Hublot Começa a Contagem - Falta um ano Para Começar a Copa do Mundo FIFA Catar 2022™!

Hoje marca um ano até o início do torneio em 21 de novembro de 2022. A contagem regressiva começou com um chute do vencedor da Copa do mundo FIFA França™ e amigo da marca Hublot, o lendário Marcel Desailly, que se uniu no palco ao treinador Sami Trabelsi e ao embaixador local Adel Khamis.

O relógio, que forma uma escultura impressionante de 5,75 metros de altura, ficará no Corniche Fishing Spot em Doha, capital do Catar, um belo pier com vista para as águas cintilantes do Golfo Pérsico.

Falta exatamente um ano! O mundo se unirá durante a Copa do mundo FIFA Catar 2022™ em um festival de futebol nunca visto antes. Mais uma vez, a Hublot está orgulhosa e animada por ser a cronometrista oficial do campeonato e por cronometrar cada partida até a final em 18 de dezembro de 2022. Esta será a quarta vez que exerceremos a função, uma grande honra que colocará a Hublot nas telas das televisões espalhadas por todo o mundo. Futebol, ou soccer como é conhecido nos EUA, é um jogo bonito e complexo que traz alegria – e algumas vezes, dor! – a bilhões de pessoas em todo o planeta. A disciplina própria à criação de relógios mecânicos se encaixa perfeitamente. Os melhores times funcionam como um relógio! A Hublot ama o futebol!" Ricardo Guadalupe, CEO de HUBLOT.

A Hublot tornou-se a primeira empresa de luxo a entrar para o futebol em 2006. Sua primeira participação em uma Copa do Mundo FIFA™ na África do Sul em 2010, uma função que ela exerceria novamente quatro anos mais tarde no Brasil e depois na Rússia em 2018.

Agora, a empresa é o principal nome em cronômetros de futebol, com parcerias e responsabilidade de cronometrar os campeonatos europeus da UEFA (conhecidos como Euros), a Liga dos Campeões UEFA e a Premier League inglesa.

Ela também é o relógio oficial de alguns dos clubes mais importantes do mundo, incluindo Juventus, Chelsea, AFC Ajax e Benfica, e tem orgulho em contar com várias das mais celebradas personalidades do esporte como Embaixadores, incluindo Pelé, José Mourinho, Didier Deschamps e a superestrela francesa, o centroavante Kylian Mbappé.

Fundada na Suíça em 1980, a HUBLOT se distingue por seu conceito inovador, a "Arte da Fusão", resultado da união inédita entre o ouro e a borracha. Este conceito nasceu das ideias visionárias do presidente Jean-Claude Biver e se tornou realidade graças ao competente Ricardo Guadalupe, que se tornou o CEO da marca em 2012.

O nascimento do modelo icônico Big Bang em 2005, que ganhou várias reedições, inaugura a era de novas coleções emblemáticas (Classic Fusion, Spirit of Big Bang), cujas complicações - desde as mais simples às mais sofisticadas - transportam o DNA excepcional desta Manufatura suíça em forte expansão.

Com profundo respeito à preservação dos conhecimentos tradicionais de ponta e fiel à sua filosofia "Be First, Different and Unique", a casa relojoeira suíça está constantemente na vanguarda através de suas inovações de materiais (Magic Gold - o ouro resistente a arranhões, cerâmicas com cores vivas, vidro de safira) e da criação de movimentos de Manufatura (Unico, Meca-10, Tourbillon).

Entre o passado e o presente, a HUBLOT se lança num futuro visionário para uma casa da alta relojoaria: o da fusão com os maiores eventos de nossos tempos (FIFA World CupTM, UEFA Champions League, UEFA EUROTM) e com os mais emblemáticos embaixadores do momento (Chiara Ferragni, Pelé, Kylian Mbappé, Usain Bolt, Novak Djokovic).

Descubra o universo da HUBLOT em nossa rede de boutiques localizadas nas maiores cidades do mundo: Genebra, Paris, Londres, Nova York, Hong Kong, Dubai, Tóquio, Cingapura, Zurique e em HUBLOT.com

