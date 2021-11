Hublot Lance le Compte à Rebours : Plus qu'un an Avant le Début de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022™ !

L'horloge, qui fait partie d'une sculpture impressionnante de 5,75 mètres de haut, sera érigée sur Corniche Fishing Spot, un superbe ponton de la capitale qatarie, Doha, qui surplombe les eaux scintillantes du golfe Persique.

"Plus qu'un an avant le coup d'envoi ! Lors de la Coupe du monde de la FIFA Qatar 2022™, le monde se rassemblera pour un festival de football à nul autre pareil. Une fois encore, Hublot est très fière et impatiente d'endosser son rôle de Chronométreur officiel du tournoi. Elle chronométrera chaque match jusqu'à la finale qui aura lieu le 18 décembre 2022. C'est la quatrième fois que la marque bénéficie de cet immense honneur qui placera Hublot sur les écrans de télévision dans les salons du monde entier. Le football, ou le soccer comme on l'appelle aux États-Unis, est un jeu magnifique et complexe qui est source de joie – mais aussi parfois de peine ! – pour des milliards de personnes dans le monde. L'horlogerie mécanique est une discipline parfaitement en phase avec ce sport : les meilleures équipes sont des mécaniques bien huilées ! Hublot loves football ! » Ricardo Guadalupe, CEO de HUBLOT

Hublot a été la première maison de luxe à s'investir dans le football en 2006. Elle a chronométré la Coupe du monde de la FIFA™ en Afrique du Sud en 2010, une fonction qu'elle a repris quatre ans plus tard au Brésil, puis à nouveau en Russie en 2018.

L'entreprise est désormais leader dans l'univers du chronométrage du football, elle jouit de partenariats et de fonctions de chronométrage dans le cadre des championnats européens de l'UEFA (l'Euro), de la Ligue des Champions de l'UEFA et de la Premier League.

Hublot est également le Chronométreur officiel de certains des plus prestigieux clubs de football du monde, comme la Juventus, Chelsea, l'AFC Ajax et le Benfica. La Maison est par ailleurs fière de compter parmi ses ambassadeurs quelques-uns des joueurs les plus célèbres tels que Pelé, José Mourinho, Didier Deschamps et l'attaquant star français, Kylian Mbappé.

Hublot

Fondée en Suisse en 1980, HUBLOT se distingue par son concept innovant résultant de l'association inédite de l'or et du caoutchouc : l'« Art de la Fusion » est né de l'imaginaire visionnaire de son Chairman, Jean-Claude Biver, et impulsé par l'habileté de Ricardo Guadalupe, son CEO depuis 2012.

La naissance de l'iconique modèle Big Bang en 2005, récompensé à plusieurs reprises, ouvre alors la voie à de nouvelles collections phares (Classic Fusion, Spirit of Big Bang) à complications simples aux plus sophistiquées, signant l'ADN d'exception de la Manufacture horlogère suisse à la croissance fulgurante.

Respectueuse de la préservation de ses savoir-faire traditionnels de pointe et guidée par sa philosophie « Be First, Different and Unique », la Maison Horlogère suisse fait preuve d'une avant-garde constante, à travers ses innovations sur les matières (Magic Gold - or inrayable, céramiques de couleurs vives, saphir), la création de mouvements Manufacture (Unico, Meca-10, Tourbillon).

Entre hier et aujourd'hui, HUBLOT s'est tournée vers un futur visionnaire pour une Maison de Haute Horlogerie : celui de la fusion avec les grands événements de notre temps (FIFA World CupTM, UEFA Champions League, UEFA EUROTM ) ainsi que les plus beaux ambassadeurs du moment (Chiara Ferragni, Pelé, Kylian Mbappé, Usain Bolt, Novak Djokovic).

Retrouvez l'univers de HUBLOT dans notre réseau de boutiques situées dans les plus grandes villes du monde : Genève, Paris, Londres, New York, Hong Kong, Dubaï, Tokyo, Singapour, Zurich et sur HUBLOT.com

SOURCE Hublot SA