HUBLOT ЗАПУСКАЕТ ОТСЧЕТ ВРЕМЕНИ - ДО НАЧАЛА ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA QATAR 2022™ ВСЕГО ОДИН ГОД!

До Чемпионата мира по футболу остается ровно год! Фанатов FIFA World Cup Qatar 2022™ ждет много сюрпризов. Hublot гордится званием Официального хронометриста, мы с радостью рассчитаем время каждого матча до самого финала 18 декабря2022 года. Четвертый раз мы удостоены чести быть Официальным хронометристам, благодаря предстоящему событию Hublot появится на телеэкранах в домах поклонников по всему миру. Футбол ("soccer" в США) – красивая и сложная игра, приносящая удовольствие, а иногда и боль (!) миллиардам фанатам во всем мире. Дисциплина механических часов идеально подходит для этого вида спорта. Лучшие команды работают как часы! Hublot боготворит футбол!». Рикардо Гвадалупе, генеральный директор Hublot.

Часы станут частью скульптуры высотой 5,75 метра, их установят на рыболовном пирсе в катарской Дохе с видом на мерцающие воды Персидского залива.

Hublot – первый часовой бренд класса люкс, ставший партнером футбола в 2006 году. Впервые принял участие в Чемпионате мира по футболу FIFA World Cup™ в Южной Африке в 2010 году, четыре года спустя в Бразилии, а затем снова в России в 2018 году.

В настоящее время Hublot – партнер и лидер в области хронометража Чемпионатов Европы по футболу UEFA, Лигой чемпионов UEFA и Премьер-лигой.

Hublot – также Официальные часы некоторых из самых престижных футбольных клубов мира, включая Ювентус, Челси, Аякс и Бенфику, с рядом своих самых знаменитых посланников, включая Пеле, Жозе Моуринью, Дидье Дешама и суперзвезду французских нападающих –Килиан Мбаппе.

Hublot

Бренд HUBLOT, основанный в 1980 году в Швейцарии, отличается своей инновационной концепцией «Искусство синтеза», начало которой положил оригинальный союз золота и каучука». Это направление зародилось благодаря дальновидности и таланту Председателя Правления компании Жан-Клода Бивера, и его очень успешно продолжает Рикардо Гвадалупе, Генеральный Директор бренда с 2012 года.

Создание в 2005 году культовой модели Big Bang, которая была удостоена многочисленных наград, проложило путь новым флагманским коллекциям (Classic Fusion, Spirit of Big Bang) с классическими и эксклюзивными усложнениями, который обозначил экстраординарную ДНК стремительно развивающейся швейцарской часовой мануфактуры.

HUBLOT, сочетая традиции и свой передовой опыт, и руководствуясь неизменным девизом «Be First, Different and Unique» («Быть первыми, непохожими, уникальными»), постоянно опережает всех благодаря созданию и использованию уникальных материалов (Magic Gold –устойчивое к появлению царапин золото, яркая керамика, сапфир) и мануфактурных механизмов (Unico, Meca-10, Tourbillon).

Будучи полностью приверженным своему избранному пути бренда Высокого Часового искусства, HUBLOT идет рука об руку с ключевыми событиями и брендами нашего времени (FIFA World Cup™, UEFA Champions League, UEFA EURO™) и выдающимися личностями нашей эпохи (Кьяра Ферраньи, Пеле, Килиан Мбаппе, Усэйн Болт, Новак Джокович). Откройте для себя вселенную HUBLOT в наших бутиках, расположенных в крупнейших городах мира: Женеве, Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Гонконге, Дубае, Токио, Сингапуре, Цюрихе, а также на сайте HUBLOT.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1694885/Hublot_SA_FIFA_World_Cup.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1694886/Hublot_countdown_clock_kickoff.jpg

SOURCE Hublot SA