Habanos, S.A. presenta En Primicia Mundial Hoyo De Monterrey Primaveras Para Celebrar El Año Nuevo Chino

LA HABANA, 12 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- Habanos, S.A., a través de su distribuidor exclusivo The Pacific Cigar Co. LTD (PCC) e Infifon Hong Kong Limited, presenta en un exclusivo evento su nueva vitola Primaveras de Hoyo de Monterrey (cepo 48 x 167 mm de largo), seleccionada especialmente por Habanos, S.A. para conmemorar este 2021 la fiesta de primavera del año lunar chino, el "año del Buey".

Para ver el comunicado multimedia, haga clic en: https://www.multivu.com/players/uk/8840651-habanos-presents-hoyo-de-monterrey-primaveras/