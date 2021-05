Het einde van ransomware: RevBits Endpoint Security gecertificeerd door ICSA Labs

"Gebaseerd op een unieke architectuur en gepatenteerde technologieën is RevBits Endpoint Security ontwikkeld om de allerbeste bescherming te verstrekken," zei Mucteba Celik, CTO. "Het is mooi om te zien dat uit onafhankelijke tests nu blijkt dat we dit doel bereikt hebben. De meeste eindpuntoplossingen kunnen vooraf gemelde bedreigingen detecteren. Maar bescherming tegen nieuwe en ongekende bedreigingen is kritiek voor het identificeren en stoppen van schadelijke ransomwarecode. Ik ben uiterst trots om te zien dat het ICSA-testrapport aantoont dat RevBits EPS honderd percent bescherming biedt tegen bedreigingen die minder dan één uur oud zijn."

"Door met glans te slagen voor deze certificatietest bewijzen we dat onze klanten onze oplossing met vertrouwen kunnen gebruiken en erop mogen vertrouwen dat ze volledig beschermd zijn tegen ransomware en andere soorten van boosaardige code," zegt David Schiffer, CEO. "Het is heel frustrerend te lezen over bedrijven, overheidsinstellingen en zelfs scholen die nog steeds gegijzeld worden door ransomware, omdat dat gemakkelijk voorkomen kan worden met onze oplossing."

Ga voor het gedetailleerde certificatierapport en meer informatie over RevBits Endpoint Security naar www.revbits.com

Contactinformatie: Neal Hesterberg, [email protected]

Over RevBits

RevBits, opgericht in 2018, is een innovatief bedrijf op het gebied van cyberbeveiliging dat zich op basis van vakkennis inzet om zijn klanten superieure bescherming te bieden. RevBits heeft zijn hoofdkantoor in Mineola (NY) met kantoren in Princeton (NJ), Boston (MA), Londen en Antwerpen. Ga voor meer informatie over RevBits naar www.revbits.com/aboutrevbits.

