Macht Ransomware den Garaus: RevBits Endpoint Security durch ICSA Labs zertifiziert

„Dass wir diesen Zertifizierungstest mit Bravour bestanden haben, beweist, dass unsere Kunden unsere Lösung getrost einsetzen und darauf vertrauen können, dass sie vollständig vor Ransomware und anderen Arten von schädlichem Code geschützt sind", sagt David Schiffer, der CEO. „Es ist sehr frustrierend, von Unternehmen, Behörden und sogar Schulbezirken zu lesen, die immer noch von Ransomware infiziert werden, da dies mit unserer Lösung leicht vermieden werden könnte."

Für den ausführlichen Zertifizierungsbericht und weitere Informationen über RevBits Endpoint Security besuchen Sie bitte www.revbits.com

Kontakt: Neal Hesterberg, [email protected]

Informationen zu RevBits

RevBits wurde 2018 gegründet und ist ein Cybersicherheitsunternehmen, das seinen Kunden erstklassigen Schutz bietet, der auf dem Fachwissen seiner Experten basiert. Der Hauptsitz von RevBits befindet sich in Mineola, New York, mit Niederlassungen in Princeton, New Jersey, Boston, Massachusetts, London (England) und Antwerpen (Belgien). Weitere Informationen über RevBits finden Sie unter www.revbits.com/aboutrevbits.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1499352/ICSA_ATD_RGB__002.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1222447/revbits_logo__002.jpg

Related Links

https://www.revbits.com



SOURCE RevBits LLC