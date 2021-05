La fine del ransomware: Endpoint Security di RevBits certificato da ICSA Labs

"Basato su un'architettura unica e su tecnologie brevettate, RevBits Endpoint Security è stato sviluppato per fornire la migliore protezione in assoluto", ha dichiarato Mucteba Celik, CTO. "È gratificante vedere che i test indipendenti hanno confermato che abbiamo raggiunto questo obiettivo. La maggior parte delle soluzioni endpoint è in grado di rilevare le minacce precedentemente segnalate. Ma la protezione contro le minacce nuove e sconosciute è fondamentale per identificare e fermare il codice ransomware dannoso. Sono estremamente orgoglioso di vedere che il report dei test ICSA mostri che RevBits EPS fornisce una protezione al cento per cento contro minacce che hanno meno di un'ora".