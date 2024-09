HeyGears lance une nouvelle imprimante 3D dans sa gamme UltraCraft Reflex : Conçue pour la précision et la rapidité

IRVINE, Californie, 12 septembre 2024 /PRNewswire/ -- HeyGears, innovateur mondial en matière de technologie et de solutions d'impression 3D, s'apprête à offrir une nouvelle option attrayante aux utilisateurs d'impression 3D avec le lancement prochain d'une nouvelle imprimante 3D dans sa gamme UltraCraft Reflex. Bien que les détails spécifiques restent confidentiels jusqu'au jour du lancement, la nouvelle imprimante 3D est conçue pour la précision et la vitesse, afin de répondre aux besoins des concepteurs, des ingénieurs et des passionnés de l'impression 3D.

HeyGears New Product Launch HeyGears Launch Event

Un événement de lancement en direct à ne pas manquer

HeyGears invite les professionnels de l'industrie et la communauté de l'impression 3D à se joindre à l'événement de lancement du produit, qui sera diffusé sur YouTube et Facebook le 19 septembre 2024, à 18h00 heure du Pacifique. L'événement offrira un premier aperçu de la dernière imprimante 3D de la gamme UltraCraft Reflex, des mises à jour logicielles et des résines nouvellement développées, tout en offrant également un aperçu des prochaines étapes d'HeyGears en matière d'impression 3D.

Quelle sera la prochaine étape ?

HeyGears est connu pour ses efforts en matière de développement de la technologie d'impression 3D, illustrés par plus de 9 ans d'expérience dans l'industrie, et cette nouvelle addition à la gamme UltraCraft Reflex ne fait pas exception. La nouvelle imprimante sera-t-elle dotée d'un plus grand volume d'impression, d'un écran amélioré ou d'une vitesse d'impression plus rapide ? Quels sont les nouveaux matériaux innovants qui se profilent à l'horizon ? L'étendue de ses capacités sera dévoilée lors de l'événement diffusé en continu, mais une chose est sûre : cette imprimante est conçue pour répondre aux besoins évolutifs de la communauté de l'impression 3D.

Soyez au rendez-vous de l'innovation

HeyGears invite toutes les personnes intéressées à noter cet événement dans leur agenda et à programmer des rappels. Avec l'innovation au cœur de ses préoccupations, HeyGears vise à introduire des caractéristiques et des fonctionnalités qui amélioreront le paysage de l'impression 3D, et le lancement des nouveaux produits de la gamme Reflex sera la première occasion de les voir à l'œuvre. En outre, HeyGears a préparé un événement de lancement exclusif , offrant aux participants la possibilité de gagner la toute dernière imprimante 3D.

Réglez vos rappels dès maintenant :

À propos de HeyGears

HeyGears est connu pour apporter une technologie de pointe dans les applications quotidiennes. En tant qu'innovateur mondial dans le domaine des solutions d'impression 3D par photopolymérisation, l'entreprise s'attache à fournir aux utilisateurs des outils qui favorisent la créativité et l'efficacité. Cette nouvelle imprimante est le dernier exemple en date de cet engagement, conçu pour élargir les possibilités de l'impression 3D.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2499639/HeyGears_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2499640/HeyGears_2.jpg