HeyGears lancia la nuova stampante 3D serie UltraCraft Reflex: progettata per la precisione e la velocità

IRVINE, California, 12 settembre 2024 /PRNewswire/ -- HeyGears, innovatore globale nella tecnologia e nelle soluzioni per la stampa 3D, si prepara a offrire una nuova ed entusiasmante opzione agli utenti della stampa 3D con l'imminente lancio di una nuova stampante 3D della serie UltraCraft Reflex. Anche se i dettagli specifici non saranno divulgati fino al giorno del lancio, la nuova stampante 3D è stata progettata con cura per garantire precisione e velocità e rispondere alle esigenze di progettisti, ingegneri e anche appassionati di stampa 3D.

Un imperdibile evento di lancio in diretta

HeyGears New Product Launch HeyGears Launch Event

HeyGears invita i professionisti del settore e la comunità della stampa 3D a partecipare all'evento di lancio del prodotto, che verrà trasmesso in streaming su YouTube e Facebook il 19 settembre 2024 alle 18:00 PDT. L'appuntamento offrirà un'anteprima dell'ultima stampante 3D serie UltraCraft Reflex, degli aggiornamenti software e delle resine di nuova concezione, e fornirà approfondimenti sui prossimi passi di HeyGears nella stampa 3D.

Cosa possiamo attenderci?

HeyGears è rinomata per la dedizione verso il progresso della tecnologia di stampa 3D supportata da oltre nove anni di esperienza nel settore, e questa nuova aggiunta alla serie UltraCraft Reflex non fa eccezione. Avrà un volume di stampa maggiore, uno schermo migliorato o velocità di stampa più elevate? Quali nuovi materiali innovativi ci attendono? La portata completa delle capacità del prodotto verrà svelata durante l'evento in streaming, ma una cosa è chiara: questa stampante è progettata per soddisfare le esigenze in continua evoluzione della comunità della stampa 3D.

Un appuntamento con l'innovazione

HeyGears invita tutti a segnare sul calendario e a impostare promemoria per questo evento imminente. Azienda imperniata sull'innovazione, HeyGears punta a introdurre caratteristiche e funzionalità che miglioreranno il panorama della stampa 3D, e il lancio del nuovo prodotto della serie Reflex sarà la prima occasione per vedere queste novità in azione. HeyGears ha preparato anche un esclusivo evento di lancio che darà ai partecipanti la possibilità di vincere questa recentissima stampante 3D.

Impostate subito i vostri promemoria:

Informazioni su HeyGears

HeyGears è famosa per aver introdotto tecnologie avanzate nelle applicazioni quotidiane. In qualità di innovatore globale nelle soluzioni di stampa 3D fotopolimerizzabili, HeyGears si impegna a fornire agli utenti strumenti in grado di supportare creatività ed efficienza. La nuova stampante, progettata per espandere le possibilità della stampa 3D, è la dimostrazione più recente di questo impegno.

