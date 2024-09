HeyGears lanceert nieuwe UltraCraft Reflex Series 3D-printer: ontworpen voor precisie en snelheid

IRVINE, Calif., 12 september 2024 /PRNewswire/ -- HeyGears, een wereldwijde vernieuwer in 3D-printtechnologie en oplossingen, is klaar voor de release van een spannende nieuwe optie voor gebruikers van 3D-printen met de aankomende lancering van een nieuwe 3D-printer in de UltraCraft Reflex-serie. Hoewel specifieke details nog geheim blijven tot de presentatiedag, is de nieuwe 3D-printer vakkundig ontworpen voor precisie en snelheid en speelt deze in op de behoeften van ontwerpers, ingenieurs en fans van 3D-printen.

Een live lanceringsevenement die je niet kunt missen

HeyGears New Product Launch HeyGears Launch Event

HeyGears nodigt professionals uit de industrie en de 3D-printing gemeenschap uit om deel te nemen aan het productlanceringsevenement, dat zal worden gestreamd op YouTube en Facebook op 19 september 2024 om 18:00 PM PDT. Het evenement biedt een eerste blik op de nieuwste UltraCraft Reflex Series 3D-printer, software-updates en nieuw ontwikkelde harsen, en geeft inzicht in de volgende stappen van HeyGears in 3D-printen.

Wat kan de volgende stap zijn?

HeyGears staat bekend om zijn toewijding aan het verbeteren van 3D-printtechnologie, ondersteund door meer dan 9 jaar ervaring in de industrie. Deze nieuwe toevoeging aan de UltraCraft Reflex-serie is geen uitzondering. Heeft het een groter printvolume, een verbeterd scherm of hogere printsnelheden? Welke innovatieve nieuwe materialen worden er verwacht? De volledige reikwijdte van de mogelijkheden zal worden onthuld tijdens het gestreamde evenement, maar één ding staat vast: deze printer is ontworpen om te voldoen aan de veranderende behoeften van de 3D-printgemeenschap.

Maak een afspraak met Innovatie

HeyGears nodigt iedereen uit om de datum in zijn agenda te zetten en herinneringen in te stellen voor dit komende evenement. Met innovatie als kerndoel wil HeyGears functies en functionaliteit introduceren die het 3D-printlandschap zullen verbeteren. De lancering van de Reflex Series is de eerste kans om ze in actie te zien. Daarnaast heeft HeyGears een exclusief lanceringsevenement voorbereid, waarbij deelnemers de kans krijgen om de nieuwste 3D-printer te winnen.

Stel nu je herinneringen in:

Over HeyGears

HeyGears staat erom bekend geavanceerde technologie in alledaagse toepassingen te brengen. Als wereldwijde innovator op het gebied van lichtuithardende 3D-printoplossingen is het bedrijf toegewijd om gebruikers te voorzien van tools die creativiteit en efficiëntie ondersteunen. Deze nieuwe printer is het nieuwste voorbeeld van deze toewijding, ontworpen om de mogelijkheden in 3D-printen uit te breiden.

