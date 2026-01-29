H.I.G. WhiteHorse finance le groupe Büter

LONDRES, 29 janvier 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. WhiteHorse, la filiale de crédit de H.I.G. Capital (« H.I.G. »), une société d'investissement alternatif mondiale de premier plan avec 74 milliards de dollars de capital sous gestion, a le plaisir d'annoncer avoir fourni une nouvelle facilité de crédit de privilège de premier rang au groupe Büter (« Büter » ou « la société »), une société de portefeuille de NPM Capital (« NPM »). Situé à Emmen, aux Pays-Bas, Büter est un constructeur de vérins hydrauliques et de solutions de levage hydraulique. La société propose des vérins hydrauliques personnalisés aux fabricants d'équipements d'origine de véhicules hors route de faible à moyen volume et d'accessoires de véhicules utilisés dans les secteurs de l'agriculture, de la construction et de la manutention. Ses solutions de levage hydraulique permettent de développer des systèmes personnalisés et uniques aux clients dans le secteur ferroviaire et dans d'autres marchés industriels.

Faas van Engelen, directeur des marchés des capitaux de NPM, a déclaré : « Nous sommes très heureux de l'acquisition de Büter et nous apprécions le rôle important de H.I.G. WhiteHorse dans le financement de la transaction. La rapidité d'exécution, de la signature à la clôture, juste avant les fêtes de fin d'année, est le signe d'un engagement exceptionnel. »

Pascal Meysson, directeur de H.I.G. WhiteHorse Europe, a ajouté : « Büter est un leader du marché européen dans des segments industriels niche, avec une part de marché élevée et des liens solides avec ses clients. Cet investissement illustre bien la capacité de H.I.G. WhiteHorse à investir dans un large éventail de secteurs, y compris l'industrie manufacturière et industrielle. »

À propos du groupe Büter

Fondé en 1965 et basé à Emmen, aux Pays-Bas, Büter est l'un des principaux fabricants européens de vérins hydrauliques et de solutions de levage hydraulique. La société fournit des vérins hydrauliques personnalisés aux fabricants d'équipements d'origine de véhicules hors route de faible à moyen volume et d'accessoires utilisés dans les marchés finaux de l'agriculture, de la construction et de la manutention. Elle propose également des systèmes de levage hydraulique sur mesure pour les chemins de fer et d'autres clients industriels. Büter emploie environ 550 personnes réparties sur trois sites aux Pays-Bas et en Allemagne et a développé des centaines de brevets et de modèles d'utilité au cours des soixante dernières années. Pour plus d'informations, consultez le site bueter.com.

À propos de H.I.G. Capital

H.I.G. est l'une des principales sociétés d'investissement alternatif au niveau mondial, avec 74 milliards de dollars de capitaux sous gestion*. Basé à Miami, il possède des bureaux à Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco et Stamford aux États-Unis, ainsi que des bureaux affiliés internationaux à Hambourg, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubaï et Hong-Kong. H.I.G. est spécialisé dans la fourniture de capitaux d'emprunt et de capitaux propres à des entreprises de taille moyenne, en utilisant une approche flexible et axée sur l'opérationnel et la création de valeur :

Les fonds d'action de H.I.G. investissent dans des rachats par la direction, des recapitalisations et des cessions d'entreprises, qu'elles soient rentables ou sous-performantes, dans les secteurs de la fabrication et des services.

Les fonds de dette de H.I.G. investissent dans le financement des dettes de premier rang, unitranches et de second rang pour des entreprises de toutes tailles, à la fois sur une base primaire (création directe) ainsi que sur les marchés secondaires. H.I.G. gère également une société de développement des affaires cotée en bourse, WhiteHorse Finance.

Les fonds immobiliers de H.I.G. investissent dans des biens à valeur ajoutée, qui peuvent bénéficier d'une amélioration des pratiques de gestion des actifs.

H.I.G. Infrastructure se concentre sur les investissements à valeur ajoutée et les investissements « core plus » dans le secteur des infrastructures.

Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi et assuré la gestion de plus de 400 entreprises à travers le monde. Le portefeuille actuel de la société comprend plus de 100 entreprises dont le chiffre d'affaires cumulé dépasse les 53 milliards de dollars. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web de H.I.G. à l'adresse hig.com.

*Basé sur le capital total levé par H.I.G. Capital et ses filiales.

À propos de NPM Capital

NPM est un partenaire d'investissement indépendant qui soutient les moyennes et grandes entreprises ayant leur siège au Benelux et en Allemagne, avec une attention particulière pour les entreprises familiales et les sociétés dirigées par des équipes de gestion solides et engagées. Fondé en 1948 pour soutenir la reconstruction économique d'après-guerre, NPM s'est considérablement développé au cours des années 1980 et a été introduit en bourse en 1987. L'entreprise a été retirée de la cote en 2000 et appartient à SHV. NPM investit dans des PME ou des entreprises de taille moyenne sur les marchés néerlandais, belge et allemand, en réalisant des prises de participation initiales de 30 à 300 millions d'euros par le biais de participations minoritaires ou majoritaires. Pour plus d'informations, consultez le site npm-capital.com.

