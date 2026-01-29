H.I.G. WhiteHorse verstrekt financiering aan Büter Group

LONDEN, 29 januari 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. WhiteHorse, de gelieerde kredietonderneming van H.I.G. Capital ("HIG"), een toonaangevende wereldwijde alternatieve investeringsmaatschappij met 74 miljard dollar aan vermogen onder beheer, is verheugd aan te kondigen dat zij een nieuwe kredietfaciliteit met eerste pandrecht en zekerheidsrechten heeft verstrekt aan Büter Group ("Büter" of "het bedrijf"), een portfoliobedrijf van NPM Capital ("NPM"). Büter, gevestigd in het Nederlandse Emmen is een fabrikant van hydraulische cilinders en liftoplossingen. Het bedrijf levert op maat gemaakte hydraulische cilinders aan Original Equipment Manufacturers van kleine tot middelgrote terreinvoertuigen en aanbouwdelen die worden gebruikt in de landbouw-, bouw- en materiaalverwerkingssector. De hydraulische liftoplossingen leveren op maat gemaakte, eenmalige systemen voor spoorklanten en klanten in verschillende andere industriële markten.

Faas van Engelen, Director Capital Markets bij NPM, zei: "We zijn erg blij met de overname van Büter en waarderen de belangrijke rol die H.I.G. WhiteHorse speelde bij de financiering van de transactie. De snelle uitvoering vanaf de ondertekening tot de sluiting vlak voor het vakantieseizoen getuigt van een uitzonderlijke toewijding."

Pascal Meysson, Head of H.I.G. WhiteHorse Europe, zei: "Büter is een Europese marktleider in zijn niche van industriële segmenten, met een hoge share of wallet en sterke relaties met zijn klanten. Deze investering is een goede illustratie van H.I.G. WhiteHorses vermogen om te investeren in een breed scala van sectoren, waaronder productie en industrie."

Over Büter Group

Büter, opgericht in 1965 en gevestigd in Emmen, is een toonaangevende Europese fabrikant van hydraulische cilinders en liftoplossingen. Het bedrijf levert aangepaste hydraulische cilinders aan Original Equipment Manufacturers van kleine tot middelgrote terreinvoertuigen en aanbouwdelen die worden gebruikt in de eindmarkten landbouw, bouw en materialenverwerking. Het bedrijf levert ook op maat gemaakte hydraulische liftsystemen voor spoorwegen en andere industriële klanten. Büter heeft ongeveer 550 werknemers in dienst op drie locaties in Nederland en Duitsland en heeft in de afgelopen zestig jaar honderden octrooien en gebruiksmodellen ontwikkeld. Voor meer informatie kunt u terecht op bueter.com.

Over H.I.G. Capital

H.I.G. is een toonaangevende wereldwijde alternatieve investeringsmaatschappij met een vermogen van 74 miljard dollar onder beheer.* H.I.G. is gevestigd in Miami en heeft kantoren in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco en Stamford in de Verenigde Staten, evenals internationale filialen in Hamburg, Londen, Luxemburg, Madrid, Milaan, Parijs, Bogota, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai en Hongkong. H.I.G. is gespecialiseerd in het verstrekken van zowel schuld- als aandelenkapitaal aan bedrijven op de middenmarkt, met behulp van een flexibele en operationeel gerichte/waardeverhogende aanpak:

De aandelenfondsen van H.I.G. investeren in management buy-outs, herkapitalisaties en bedrijfsafsplitsingen van zowel winstgevende als onderpresterende productie- en dienstverleningsbedrijven.

De schuldfondsen van H.I.G. investeren in senior-, unitranche- en junior schuldfinanciering aan bedrijven van alle groottes, zowel op primaire basis (directe originatie) als op de secundaire markten. H.I.G. beheert ook een beursgenoteerde BDC, WhiteHorse Finance.

De vastgoedfondsen van H.I.G. investeren in eigendommen met toegevoegde waarde, die kunnen profiteren van verbeterde praktijken voor vermogensbeheer.

H.I.G. Infrastructure richt zich op het doen van meerwaarde- en core plus-investeringen in de infrastructuursector.

Sinds de oprichting in 1993 heeft H.I.G. wereldwijd meer dan vierhonderd bedrijven geïnvesteerd en beheerd. De huidige portefeuille van het bedrijf omvat meer dan honderd bedrijven met een gecombineerde omzet van meer dan $ 53 miljard. Meer informatie vindt u op de website van H.I.G. op hig.com.

*Op basis van het totale door H.I.G. Capital en gelieerde ondernemingen opgehaalde kapitaal.

Over NPM Capital

NPM is een onafhankelijke investeringspartner die middelgrote en grote ondernemingen met hoofdkantoor in de Benelux en Duitsland ondersteunt, met bijzondere aandacht voor familiebedrijven en bedrijven onder leiding van sterke, toegewijde managementteams. NPM werd in 1948 opgericht om de economische wederopbouw na de oorlog te ondersteunen, breidde zich in de jaren tachtig aanzienlijk uit en werd in 1987 op de beurs genoteerd. Het bedrijf werd in 2000 van de beurs gehaald en opereert sindsdien als onderdeel van SHV. NPM investeert in mkb's of middelgrote beursgenoteerde bedrijven op de Nederlandse, Belgische en Duitse markt, waarbij initiële aandeleninvesteringen van dertig tot driehonderd miljoen euro worden gedaan door middel van minderheids- of meerderheidsbezit. Ga voor meer informatie naar npm-capital.com.

