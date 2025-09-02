-Ahorro de energía, costes y tiempos de inactividad: HIKMICRO establece nuevos estándares de mantenimiento predictivo para las industrias de fabricación más exigentes

HANGZHOU, China, 2 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- HIKMICRO, líder mundial en imágenes industriales, está intensificando sus soluciones de mantenimiento predictivo (PdM) para impulsar aún más la confiabilidad y la eficiencia, especialmente en los desafiantes sectores de fabricación de automóviles y de alto consumo de energía.

AI56L Acoustic Imager HIKMICRO’s super smart and AI-driven thermal imagers with SuperScene+

Según un informe reciente de McKinsey & Co, el mantenimiento predictivo (PdM) reduce los costes generales de mantenimiento entre un 18% y un 25% y las paradas no planificadas hasta en un 50%. La innovadora combinación de HIKMICRO de cámaras acústicas y térmicas, funcionalmente superiores, permite la detección temprana de fugas de gas y descargas de partículas, así como de problemas eléctricos y mecánicos, antes de que se vuelvan críticos.

Una vez implementada en la planta de producción, esta potente combinación ofrece a los fabricantes un enfoque más inteligente e integral para el mantenimiento predictivo, eliminando las paradas no planificadas, reduciendo el consumo de energía, mejorando la seguridad de los trabajadores y generando ahorros de costes a largo plazo.

El nuevo y asequible AI56L Acoustic Imager ofrece niveles de precisión inigualables para reducir el desperdicio de energía y optimizar el rendimiento del sistema neumático. Su modo ultrasensible de detección de fugas de gas es altamente preciso e identifica y filtra el ruido en entornos problemáticos con visualización en tiempo real (en una gran pantalla táctil LCD de 4,3"), además de aquellos que serían imposibles de oír en el contexto de las operaciones de estampado, soldadura y ensamblaje. Su manejo ergonómico con una sola mano lo hace ligero y portátil para realizar inspecciones fluidas en líneas de producción de alta velocidad.

Complementa la función de los otros modelos más avanzados (AI56 y AI76) de la serie HIKMICRO AI, que también identifican descargas corona, flotantes, superficiales o de partículas en sistemas de alta tensión que pueden provocar fallos en los equipos. Esto se muestra instantáneamente en pantalla y puede guardarse para su documentación y análisis de informes.

Esta última innovación acústica sigue de cerca la estela de las cámaras termográficas con SuperScene+ basadas en IA y superinteligentes de HIKMICRO, que permiten la detección automatizada de riesgos y simplifican los flujos de trabajo mediante algoritmos integrados. La mejora adaptativa de la escena optimiza automáticamente las imágenes termográficas en tiempo real, garantizando lecturas de temperatura rápidas y precisas en diversos entornos industriales complejos. Además, la exposición fiable a puntos calientes detecta inmediatamente el sobrecalentamiento de cables, conectores o componentes, para un mantenimiento más seguro, eficiente y proactivo antes de que los fallos se agraven.

Integrado en las cámaras térmicas de las series M y SP de HIKMICRO (M31, M60, SP40, SP40H, SP60, SP60H, con firmware V5.5.96), SuperScene+ permite inspecciones de paneles optimizadas en dos pasos y evaluaciones PCB con un solo clic. Con alertas codificadas por colores y diagnósticos instantáneos, aporta precisión y consistencia simplificadas a tareas que antes requerían mucho tiempo y experiencia.

"La fiabilidad y la eficiencia operativas son innegociables en el dinámico y cambiante panorama de la fabricación actual. Fallos no detectados, como fugas de gas comprimido o puntos calientes eléctricos, pueden literalmente llevar a una empresa al colapso", afirmó Stefan Li, director de Mercado Internacional de HIKMICRO.

"La producción de automóviles depende de sistemas neumáticos, aire comprimido y robótica, donde incluso pequeñas fugas pueden interrumpir la producción e incrementar los costes energéticos. Mientras que, en la inspección de instalaciones con alto consumo energético, la clave está en identificar objetivos de medición de temperatura en escenarios específicos y determinar si existen anomalías. Como dúo de mantenimiento predictivo, no tienen igual, por lo que combinar el AI56L para el primero y el SuperScene+ para el segundo nunca ha sido tan lógico ni tan oportuno".

"Intuitivos e inclusivos, optimizan la detección como nunca antes y, además, reducen la brecha entre la complejidad y la simplicidad, convirtiendo los diagnósticos tecnológicamente avanzados en información práctica tanto para usuarios principiantes como para profesionales experimentados."

