Hisense apresenta na CES 2022 a série de TVs de última geração ULED 8K mini-LED e a primeira solução de tecnologia de telas a laser de resolução de 8K do mundo

Ao fazer uso inteligente de sua constante expansão de produtos e inovação líder no setor, a Hisense consegue atingir um crescimento exponencial de vendas. De acordo com a Hisense, a receita do Grupo ultrapassou 27 bilhões de dólares em 2021, um aumento de mais de 20% em relação ao ano anterior.

Integrando a tecnologia impressionante de ULED e mini-LED, qualidade de imagem superior e maior brilho

Desempenho e qualidade da imagem são a base das ofertas de produtos da Hisense. Em 2022, a Hisense implementará pela primeira vez sua tecnologia de mini-LED em sua nova linha premium de TVs, a U9H, oferecendo um desempenho HDR impressionante com melhor contraste, imagens mais brilhantes e cores mais impactantes do que nunca. A TV Hisense 85U9H 8K também teve seu valor reconhecido com o prêmio CES® 2022 Innovation Award Honoree. Este prêmio é prova do grande esforço que a Hisense coloca em inovação tecnológica.

Inovação tecnológica - aprimorar a posição de liderança da tecnologia 8K em soluções de tecnologia de telas a laser

Por meio da inovação tecnológica, a Hisense está liderando o setor global de TVs a laser rumo a era TriChroma e promovendo o grande avanço técnico da TV a laser de 1080P para 2K, 4K e, finalmente, para 8K. Dr. Liu Xianrong, diretor científico e gerente geral da Hisense Laser Display Co., Ltd., afirmou que a TV a laser é a melhor escolha de tela de 8K para uso doméstico. A TV de 8K oferece profundidade e detalhes nunca vistos antes e proporciona ao telespectador a melhor experiência de imagem real na maior tela da primeira TV a laser de resolução de 8K do mundo.

Com foco na visão estratégica da Hisense para 2022, David VanderWaal, vice-presidente de marketing da Hisense America, afirmou que a Hisense está comprometida em tornar a vida de centenas de milhões de pessoas mais simples, melhor e mais divertida por meio de produtos e serviços cuidadosamente projetados e bem construídos. Em 2022, a Hisense continuará a dar destaque à força motriz da inovação para o desenvolvimento, a focar nas necessidades dos usuários, a seguir a visão de produto como foco central e cadeia industrial como base e a impulsionar as mudanças no setor por meio de inovação e conexão.

