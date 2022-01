Spoločnosť Hisense prináša ULED 8K Mini LED, sériu ďalšej generácie a celosvetovo prvé riešenie pre technológiu laserových displejov s rozlíšením 8K, na výstave CES 2022

Integrácia úžasnej technológie ULED a Mini LED, vyššia kvalita obrazu a lepší jas

Základom ponuky produktov spoločnosti Hisense je kvalita výkonu a obrazu. V roku 2022 spoločnosť Hisense prvýkrát zavádza svoju technológiu Mini LED do svojej novej línie premium U9H, čím poskytuje úžasný výkon HDR s lepším kontrastom, jasnejšími obrazmi a pôsobivými farbami než kedykoľvek predtým. Televízoru Hinsense 85U9H 8K TV bola tiež udelená čestná cena za inovácie CES® 2022 Innovation Awards Honoree. Toto ocenenie je silným dôkazom seriózneho úsilia spoločnosti Hisense v oblasti technologických inovácií.

Prelomová technológia – vylepšuje vedúcu pozíciu rozlíšenia 8K v oblasti technologických riešení pre laserové displeje

Vďaka technologickým inováciám vedie spoločnosť Hisense globálne odvetvie laserových televízorov do éry TriChroma a stojí za veľkým technickým pokrokom v oblasti laserových televízorov z rozlíšenia 1080P na 2K, potom na 4K a následne na 8K. Dr. Liu Xianrong, hlavný vedec a generálny riaditeľ spoločnosti Hisense Laser Display Co., Ltd., uviedol, že laserový televízor s displejom s rozlíšením 8K je pre domácnosti najlepšou voľbou. Televízor s rozlíšením 8K poskytuje doteraz nevídanú hĺbku a detail a poskytuje vám najlepší zážitok vidieť skutočný obraz na najväčšej obrazovke svetovo prvého laserového televízora s rozlíšením 8K.

David VanderWaal, viceprezident marketingu pre Hisense America, uviedol, že v zmysle zamerania sa na strategickú víziu spoločnosti Hisense pre rok 2022 sa spoločnosť Hisense zaviazala zjednodušiť, zlepšiť a priniesť viac zábavy do životov stoviek miliónov ľudí prostredníctvom starostlivo navrhnutých a dobre zostavených produktov a služieb. V roku 2022 bude Hisense naďalej zdôrazňovať hybnú silu inovácií pre rozvoj, zameriavať sa na potreby používateľov, klásť hlavný dôraz na produkt s podporou priemyselného reťazca a bude podporovať zmeny v odvetví prostredníctvom inovácií a prepojenia.

Video – https://www.youtube.com/watch?v=sD0X73kEDWE

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1720153/1.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1720154/2.jpg

SOURCE Hisense