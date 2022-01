Hisense przedstawia na CES 2022 najnowszą serię ULED 8K Mini-LED oraz pierwsze na świecie laserowe rozwiązanie technologiczne wyświetlaczy o rozdzielczości 8K

Wykorzystując szeroką ekspansję produktów i wiodące w branży innowacje, Hisense osiąga wykładniczy wzrost sprzedaży. Według danych firmy przychody Grupy Hisense przekroczyły 27 miliardów dolarów w 2021 roku, co oznacza wzrost o ponad 20% rok do roku.

Integracja oszałamiającej technologii ULED i Mini LED, wyższa jakość obrazu i lepsza jasność

Efektywność i jakość obrazu są podstawą oferty produktów Hisense. W 2022 roku spółka po raz pierwszy wdraża swoją technologię Mini LED do nowej linii premium U9H, zapewniając oszałamiającą wydajność HDR z lepszym kontrastem, jaśniejszymi obrazami i bardziej imponującymi kolorami niż kiedykolwiek wcześniej. Hisense 85U9H 8K TV został również wyróżniony nagrodą za innowację CES® 2022 Innovation Award Honoree. Przyznanie tego tytułu jest wyraźnym świadectwem rzetelnych wysiłków Hisense w zakresie innowacji technologicznych.

Przełom technologiczny - wzmocnienie pozycji lidera technologii 8K w rozwiązaniach technologii ekranów laserowych

Poprzez innowacje technologiczne Hisense wprowadza światowy przemysł telewizji laserowej w erę TriChroma i dokonuje ogromnego przełomu technicznego telewizji laserowej z 1080P do 2K do 4K, a następnie do 8K. Dr Liu Xianrong, główny naukowiec i dyrektor generalny Hisense Laser Display Co., Ltd., podkreślił, że telewizja laserowa jest najlepszym wyborem dla wyświetlaczy 8K w domu. Telewizor 8K dostarcza niespotykaną dotąd głębię i szczegółowość oraz gwarantuje optymalne doświadczenie, pozwalające zobaczyć prawdziwy obraz na największym ekranie pierwszego na świecie telewizora laserowego o rozdzielczości 8K.

Skupiając się na strategicznej wizji Hisense na rok 2022, David VanderWaal, wiceprezes ds. marketingu Hisense America, stwierdził, że firma jest zaangażowana w upraszczanie życia setek milionów ludzi, czynienie go lepszym i przyjemniejszym poprzez starannie zaprojektowane i odpowiednio skonstruowane produkty i usługi. W 2022 roku spółka będzie nadal podkreślać siłę napędową innowacji dla rozwoju i skupiać się na potrzebach użytkowników, z produktem jako elementem centralnym i łańcuchem przemysłowym służącym za podstawę, oraz napędzać zmiany w branży poprzez innowacje i połączenia.

