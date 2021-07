Hisense devient la première marque de téléviseurs au monde à obtenir la certification TÜV Rheinland Privacy by Design basée sur la norme ETSI EN 303 645

« TÜV Rheinland et Hisense ont toujours été des partenaires tacites dans le domaine de la cybersécurité et de la protection de la vie privée. L'octroi du premier certificat ETSI EN 303 645 au monde de TÜV Rheinland démontre la poursuite ininterrompue des deux parties pour une percée technologique et des normes de qualité plus élevées », a déclaré le Dr Chen.

En juin 2020, l'Institut européen des normes de télécommunication (ETSI), en collaboration avec les fabricants de produits concernés, les universités et les gouvernements, a officiellement publié la nouvelle norme ETSI EN 303 645, qui réglemente les exigences de base en matière de cybersécurité pour les produits IoT grand public, comme la protection de la vie privée des utilisateurs, la prévention des attaques sur le réseau primaire, etc. La norme ETSI EN 202 645 fournit une méthode d'évaluation pratique pour limiter les cybercriminels à contrôler les appareils mondiaux, à lancer des attaques DDoS, à miner des crypto-monnaies ou à épier les utilisateurs. Elle réduit également le risque de fuite de données personnelles. La norme évalue les produits sous deux aspects : les dispositions relatives à la cybersécurité et les dispositions relatives à la protection de la confidentialité des données, en mettant l'accent sur les mesures de contrôle technique et les mesures organisationnelles visant à lutter contre les défauts de cybersécurité et à résoudre les attaques primaires du réseau contre les vulnérabilités de la cybersécurité.

Dans le cadre de cette certification, TÜV Rheinland a évalué les performances produit de Hisense conformément aux réglementations en matière de cybersécurité et aux exigences de protection de la vie privée des normes ETSI EN 303 645. En outre, TÜV Rheinland a procédé à une évaluation complète du produit en utilisant un audit complet d'évaluation de la conception et une vérification liée à la sécurité. Le marché européen a toujours été un élément essentiel de la stratégie de mondialisation d'Hisense. En tant que sponsor officiel de l'EURO 2016 et de l'EURO 2020, Hisense comprend les besoins du marché et des consommateurs européens et s'engage toujours à améliorer la protection de la vie privée des produits et la sécurité des données sur le marché européen par la recherche et le développement technologique, la mise en œuvre de stratégies de localisation et le parrainage de l'événement sportif de premier plan. En tant que première marque de téléviseurs au monde, Hisense se concentrera sur les investissements en recherche et développement et prêtera attention à la protection des données pour devenir enfin la marque la plus fiable au monde !

