Hisense se torna a primeira marca de TV do mundo a adquirir certificação Privacy by Design da TÜV Rheinland com base em ETSI EN 303 645

"A TÜV Rheinland e a Hisense sempre foram parceiras tácitas na área de segurança cibernética e proteção à privacidade. A concessão do primeiro certificado ETSI EN 303 645 da TÜV Rheinland do mundo demonstra a busca incessante de ambas as partes pela inovação tecnológica e por padrões mais altos de qualidade", disse o Dr. Chen.

Em junho de 2020, o European Telecommunication Standards Institute (ETSI), com fabricantes de produtos, acadêmicos e governos relevantes, lançou oficialmente o novo padrão ETSI EN 303 645, que regulamenta os requisitos básicos de segurança cibernética para produtos de IoT de consumo, como proteção à privacidade do usuário, prevenção de ataques de redes primários, entre outros. O padrão ETSI EN 202 645 oferece um método de avaliação prático para limitar a ação de criminosos cibernéticos no controle de dispositivos globais, lançando ataques DDoS, minerando criptomoedas ou espiando usuários. Também reduz o risco de vazamento de dados pessoais. O padrão avalia os produtos a partir de dois aspectos - disposições de segurança cibernética e disposições de proteção à privacidade de dados - com foco em medidas de controle técnico e medidas organizacionais para combater falhas na segurança cibernética e resolver ataques de redes primários contra vulnerabilidades de segurança cibernética.

Nessa certificação, a TÜV Rheinland avaliou o desempenho do produto da Hisense de acordo com os regulamentos de segurança cibernética e os requisitos de proteção à privacidade da ETSI EN 303 645. Além disso, a TÜV Rheinland realizou uma avaliação abrangente do produto por meio de uma auditoria abrangente de avaliação de projeto e de uma verificação relacionada à segurança. O mercado europeu sempre foi parte essencial da estratégia de globalização da Hisense. Como patrocinadora oficial da EURO 2016 e da EURO 2020, a Hisense entende as necessidades do mercado e dos consumidores europeus e sempre se comprometeu a melhorar a proteção à privacidade do produto e a segurança de dados no mercado europeu por meio de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, implementação de estratégias de localização e patrocínio do importante evento esportivo. Como a marca líder mundial em televisores, a Hisense se concentrará em investimentos em pesquisa e desenvolvimento e prestará atenção à proteção de dados para, finalmente, se tornar a marca mais confiável do mundo!

