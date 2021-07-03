Hisense первым из ТВ-брендов получает сертификат TÜV Rheinland Privacy by Design
Jul 03, 2021, 12:11 ET
Компания Hisense стала первым ТВ-брендом в мире, получившим сертификат TÜV Rheinland Privacy by Design согласно стандарту ETSI EN 303 645 за свою встроенную систему защиты данных
ЦИНДАО (Китай), 3 июля 2021 г. /PRNewswire/ -- 25 июня китайское подразделение одной из ведущих в мире групп по оказанию независимых услуг по тестированию и сертификации TÜV Rheinland Greater China (TÜV Rheinland) выдало сертификат кибербезопасности и защиты конфиденциальности данных согласно стандарту ETSI EN 303 645 (IoT) смарт-телевизору компании Hisense Visual Technology. Co., Ltd модели VIDAA 72671. Hisense стал первым в мире брендом телевизоров, получившим такой сертификат. Д-р Чен Вэйкан (Chen Weikang), вице-президент по промышленным бизнес-процессам и кибербезопасности и ведущий инженер в TÜV Rheinland Greater China; Чжао Бин (Zhao Bin), генеральный директор по промышленным бизнес-процессам и кибербезопасности в TÜV Rheinland Greater China; Ю Чжитао (Yu Zhitao), вице-президент Hisense Group Holdings Co., Ltd. и Лю Юн (Liu Yong), помощник вице-президента Hisense International, а также другие члены приняли участие в церемонии подписания соглашения о стратегическом сотрудничестве.
«TÜV Rheinland и Hisense всегда по умолчанию сотрудничали в области кибербезопасности и защиты конфиденциальности данных. Выдача компанией TÜV Rheinland первого в мире сертификата по стандарту ETSI EN 303 645 отражает стремление обеих сторон добиваться технологического превосходства и обеспечивать более высокие стандарты качества», — заявил д-р Чен.
В июне 2020 года Европейский институт телекоммуникационных стандартов (ETSI) вместе с производителями продукции, экспертами и государственными органами представил новый стандарт ETSI EN 303 645, который регулирует базовые требования к кибербезопасности для потребительских продуктов IoT, например требования к защите конфиденциальности пользователей, отражению и предотвращению сетевых атак и так далее. Стандарт ETSI EN 202 645 представляет собой практический метод оценки параметров устройства с точки зрения предотвращения удаленного взлома и контроля, запуска DDoS-атак, майнинга криптовалюты или слежки за пользователями. Кроме того, его целью является снижение риска утечки персональных данных. Согласно данному стандарту, продукция оценивается по двум направлениям: положения о кибербезопасности и положения о защите конфиденциальности данных. Особое внимание уделяется мерам технического контроля и организационным мерам по борьбе с дефектами кибербезопасности и сетевыми атаками, а также с уязвимостями в сфере кибербезопасности.
В ходе сертификации компания TÜV Rheinland оценила эффективность продукции Hisense в соответствии с правилами кибербезопасности и требованиями к защите конфиденциальности данных согласно стандарту ETSI EN 303 645. Кроме того, TÜV Rheinland провела всестороннюю оценку продукции, изучив архитектуру и встроенную систему защиты. Европейский рынок всегда являлся неотъемлемой частью стратегии глобализации Hisense. В качестве официального спонсора чемпионатов по футболу ЕВРО-2016 и ЕВРО-2020 компания Hisense изучила потребности европейского рынка и уделила особое внимание защите конфиденциальности данных в своей продукции в ходе технологических исследований и разработок, реализации стратегий локализации и спонсирования главного спортивного события. Компания Hisense, ведущий мировой телевизионный бренд, сосредоточит свое внимание на исследованиях и разработках, а также защите данных для достижения своей цели — стать самым надежным ТВ-брендом в мире!
Контактная информация для прессы:
Lori Luo (Лори Луо) (Группа по связям с общественностью компании Ogilvy)
Тел.: +86-135-1278-4739
Эл. почта: [email protected] / [email protected]
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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1556527/Hisense_T_V_Rheinland_signed_a_strategic_cooperation_agreement.jpg
SOURCE Hisense
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