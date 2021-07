Hisense первым из ТВ-брендов получает сертификат TÜV Rheinland Privacy by Design

Компания Hisense стала первым ТВ-брендом в мире, получившим сертификат TÜV Rheinland Privacy by Design согласно стандарту ETSI EN 303 645 за свою встроенную систему защиты данных

ЦИНДАО (Китай), 3 июля 2021 г. /PRNewswire/ -- 25 июня китайское подразделение одной из ведущих в мире групп по оказанию независимых услуг по тестированию и сертификации TÜV Rheinland Greater China (TÜV Rheinland) выдало сертификат кибербезопасности и защиты конфиденциальности данных согласно стандарту ETSI EN 303 645 (IoT) смарт-телевизору компании Hisense Visual Technology. Co., Ltd модели VIDAA 72671. Hisense стал первым в мире брендом телевизоров, получившим такой сертификат. Д-р Чен Вэйкан (Chen Weikang), вице-президент по промышленным бизнес-процессам и кибербезопасности и ведущий инженер в TÜV Rheinland Greater China; Чжао Бин (Zhao Bin), генеральный директор по промышленным бизнес-процессам и кибербезопасности в TÜV Rheinland Greater China; Ю Чжитао (Yu Zhitao), вице-президент Hisense Group Holdings Co., Ltd. и Лю Юн (Liu Yong), помощник вице-президента Hisense International, а также другие члены приняли участие в церемонии подписания соглашения о стратегическом сотрудничестве.