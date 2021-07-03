Hisense первым из ТВ-брендов получает сертификат TÜV Rheinland Privacy by Design

«TÜV Rheinland и Hisense всегда по умолчанию сотрудничали в области кибербезопасности и защиты конфиденциальности данных. Выдача компанией TÜV Rheinland первого в мире сертификата по стандарту ETSI EN 303 645 отражает стремление обеих сторон добиваться технологического превосходства и обеспечивать более высокие стандарты качества», — заявил д-р Чен.

В июне 2020 года Европейский институт телекоммуникационных стандартов (ETSI) вместе с производителями продукции, экспертами и государственными органами представил новый стандарт ETSI EN 303 645, который регулирует базовые требования к кибербезопасности для потребительских продуктов IoT, например требования к защите конфиденциальности пользователей, отражению и предотвращению сетевых атак и так далее. Стандарт ETSI EN 202 645 представляет собой практический метод оценки параметров устройства с точки зрения предотвращения удаленного взлома и контроля, запуска DDoS-атак, майнинга криптовалюты или слежки за пользователями. Кроме того, его целью является снижение риска утечки персональных данных. Согласно данному стандарту, продукция оценивается по двум направлениям: положения о кибербезопасности и положения о защите конфиденциальности данных. Особое внимание уделяется мерам технического контроля и организационным мерам по борьбе с дефектами кибербезопасности и сетевыми атаками, а также с уязвимостями в сфере кибербезопасности.

В ходе сертификации компания TÜV Rheinland оценила эффективность продукции Hisense в соответствии с правилами кибербезопасности и требованиями к защите конфиденциальности данных согласно стандарту ETSI EN 303 645. Кроме того, TÜV Rheinland провела всестороннюю оценку продукции, изучив архитектуру и встроенную систему защиты. Европейский рынок всегда являлся неотъемлемой частью стратегии глобализации Hisense. В качестве официального спонсора чемпионатов по футболу ЕВРО-2016 и ЕВРО-2020 компания Hisense изучила потребности европейского рынка и уделила особое внимание защите конфиденциальности данных в своей продукции в ходе технологических исследований и разработок, реализации стратегий локализации и спонсирования главного спортивного события. Компания Hisense, ведущий мировой телевизионный бренд, сосредоточит свое внимание на исследованиях и разработках, а также защите данных для достижения своей цели — стать самым надежным ТВ-брендом в мире!

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